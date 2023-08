Arichteva se vytočila: Místo odpočinku ve wellnessu nepříjemný střet s realitou

Zdroj: Profimedia

Veronika Arichteva nechala starost o syna Luku na svém manželovi Biserovi a odjela na relaxační pobyt do wellnessu. Ačkoliv si herečka volno užila, střetla se situací, která jí pořádně zvedla ze židle.

Veronika Arichteva je maminkou tříletého syna Luky a s aktivním chlapcem má spoustu práce. Herečka navíc s manželem Biserem Arichtevem rekonstruuje rozsáhlou nemovitost, takže má o zábavu postaráno.

Od povinností všedních dní se proto Veronika rozhodla utéct do wellnessu, který si velice užila.

"Maminky, jestli máte tu možnost někam vypadnout, tak to fakt udělejte. Mě to strašně nakoplo a myslím, že to potřebujeme i proto, abychom se k těm dětem chovaly lépe a nebouchly nám ty nervy. Zároveň je fajn mít na chvilinku pocit, že ten život patří jenom nám, 48 hodin aspoň," poradila svým sledujícím, jak nabít čerstvou energii. Příjemný zážitek z odpočinku ale herečce lehce narušila cizí žena, která se podle ní chovala zcela nevhodně ke svému potomkovi.

Byla hrozně hnusná

"Jak jsem se šla projít, když jsem odcházela z tý restaurace a vrátila jsem se do reality. Střetla jsem se totiž s tím, jak se dospělý člověk dokáže chovat ke svému dítěti," ozvala se Veronika Arichteva fanouškům na Instagramu z wellnessu, kde jí čekalo nemilé setkání.

"Jdu, a za sebou najednou slyším, jak upadne zhruba pětiletá holčička. Šli s ní maminka s tatínkem, tak jsem tomu nevěnovala pozornost a pak jsem zaslechla, jak jí ta paní říká: "Můžeš si za to sama, máš čumět pod nohy!" Tak jsem se otočila na tu maminka, která šla a ignorovala to plačící dítě, vedla se s pánem za ruku a jedla zmrzlinu. Já jsem si prostě říkala, dop*dele, kdy se už my dospělí lidé začneme chovat k dětem jako k lidem. Úplně mě to nas*alo a zkazilo mi to den," přiznala herečka.

"Ta paní, co to udělala, byla opravdu hrozně hnusná. Pak jsem si uvědomila, že třeba by taky potřebovala být sama. Vyspat se, vyčistit si hlavu a dělat to, co obvykle nemá možnost v celým tom koloběhu. Možná by nebyla tak zlá. Ale u týhle paní jsem měla dojem, že by byla zlá, i kdyby byla na nějakým pobytu týden. Myslím, že to bylo v ní a ne proto, že by byla unavená. Já chápu, že je toho na nás moc a někdy je potřeba upustit páru. Ale přišlo mi to strašný, zvlášť když jsem si představila, jak to u nich doma asi funguje, nebo jak se k tý holčičce chovají…," dodala znechucená hvězzda s tím, že už se po dvou dnech relaxu velice těší na syna i manžela.

Veronika Arichteva odjela načerpat energii mimo domov