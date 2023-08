Jeníková popsala děsivou rodinou tragédii: Hádka o pyžamo skončila smrtí otce

Zdroj: Profimedia

Veronika Jeníková má za sebou velice psychicky náročné období. Herečka přišla o svou dlouholetou kamarádku Janu Šulcovou a pouhé dva týdny předtím tragicky zahynul její otec. Za smrt jejího milovaného tatínka přitom mohla nešťastná hádka s manželkou, která trpí Alzheimerovou nemocí.

Veronice Jeníkové poslední dobou osud nadělil skutečně bolestivé rány. Před pár týdny zemřel její otec poté, co se popral s její maminkou a krátce na to nečekaně odešla také její kolegyně a přítelkyně Jana Šulcová.

Smrt otce navíc k překvapení všech zavinila matka herečky, která je vážně nemocná a už delší dobu žije v Alzheimer centru. "Táta se rozhodl, že tam s ní bude bydlet, což bylo od něho báječné," svěřila se zdrcená Jeníková Blesku.

Bohužel pacienti s touto závažnou diagnózou často trpí agresivitou a mají náhlé návaly zuřivosti, co se přihodilo i Veroničině mamince a hádka s manželem měla bohužel tragické následky.

Prala se s tátou o pyžamo

"Prala se s tátou o pyžamo. On upadl, zlomil si tři žebra a dostala se mu voda do plic," popsala s pláčem Veronika Jeníková výše zmíněnému webu historku, která nakonec stála jejího milovaného tatínka život.

Tím ale trápení hvězdy seriálu Ordinace v růžové zahradě neskončilo. pouhé dva týdny po tatínkovi zemřela její velká kamarádka Jana Šulcová. Herečky se znaly téměř čtvrt století. "To mě dostalo. A dost…," přiznala Jeníková, že ji smrt kamarádky krátce po rodinné tragédii naprosto psychicky rozložila.

Kromě toho herečka řeší další nepříjemnosti, jelikož aktuálně nemá práci. "Dohrávám v divadle a nic jiného mě nečeká, takže budu odpočívat a snažit se užít si to," přiznala Blesku s tím, že měla mít roli v seriálu Jedna rodina. "Roli hospodské mi psali na tělo a já měla radost, neboť se to točilo v Jinonicích, kde jsem bydlela. Počítala jsem s tím a těšila se. Najednou jsem se ale dozvěděla ze dne na den, že mě přeobsadili a roli hospodské dali Janě Paulové," postěžovala si Jeníková. "Nechápala jsem to a bylo mi to strašně líto. Pak jsem si ale řekla, že Pán Bůh všechno dobře řídí. A co se stalo? V lednu jsem upadla na ledu a zlomila si klíční kost. V té ortéze bych jako hospodská jen těžko točila pivo," uzavřela těžce zkoušená hvězda.

Veronika Jeníková statečně bojuje s tragickými událostmi, které ji poslední dobou obklopují

Zdroj: Profimedia