Veronika Kopřivová po rozchodu jen kvete: Do nového domu s novým mužem?

Zdroj: Profimedia

Po rozchodu s bývalým snoubencem Mirkem Dubovickým si Veronika Kopřivová pořádně užívá svobody a do světa hlásí nové začátky. Modelka se s dcerou stěhuje do většího bydlení s dcerou Ellou a jak fanouškům prozradila na Instagramu, v domečku nebudou bydlet samy.

Veronika Kopřivová po měsících spekulací nedávno potvrdila rozpad vztahu s otcem její dcery, Miroslavem Dubovickým. O rozchodu si již dlouhou dobu cvrlikali i vrabci na střeše, bývalí snoubenci se ale co nejdéle snažili informaci utajit.

Nyní ale influencerka a podnikatelka udělala za minulostí tlustou čáru a rozhodla se světu prozradit, jak to s Dubovickým vlastně ve skutečnosti mají.

"Strašně nerada tohle dělám, ale ten tlak a spekulace, no není lehké to sdílet veřejně. Chtěli jsme na to čas, a ten jsme se rozhodli, že nastal. Je to už delší dobu, co spolu netvoříme pár, ale zůstala nám ta nejdůležitější role. Jsme máma a táta. Dva fungující rodiče a zároveň přátelé. Míra je ten nejlepší parťák, kterého jsem kdy poznala a já jsem šťastná a vděčná, že jsme spolu šli několik let životem a přivedli na svět naší dokonalou holčičku. Ell nás bude pojit už navždy. Nesmírně si vážím toho, jak spolu fungujeme a jaký jsi táta. Naše cesta rodičovstvím pokračuje a já jsem ráda, že jsme na to dva. Spokojenost naší dcery je pro nás to nejdůležitější. Byla bych vám vděčná za pochopení a respekt k našemu rozhodnutí. Nehledejte u nás špínu a dramata, to se nikdy nedělo, nebyl a není v tom ani nikdo třetí. Je to prostě život a ten jde dál…," napsala Kopřivová na Instagramu. S tímto velikým krokem se proto rovnou pochlubila i čerstvou investicí do nemovitosti.

Letní motýl symbolizuje nové začátky

"Naše nové bydlení. Čeká nás s tou mojí holčičkou nová etapa. Pořídila jsem v Praze další nemovitost, tentokrát větší, aby Ell měla svůj pokojíček, herničku, výběh na zahradu a já svoji pracovnu s šatnou… prostě víc prostoru na všechny krámy. No, než se nastěhujeme, tak mě čeká ještě plno práce a starostí kolem zařizování, vymyslet kuchyň, čtyři pokoje, udělat hezkou terasu, zahradu…atak dále…ufff no je mi zle," pochlubila se Veronika Kopřivová novostavbou a slíbila fanouškům, že s nimi bude sdílet průběh stěhování.

"PS: na fotce letí motýl, symbolizuje změnu a nové začátky, náhoda? PS2: ten vrchní byt není můj, spodek nám stačí," dodala tajemně Kopřivová. Kdo ovšem bude nájemníkem v druhé polovině domu, to už sledujícím neprozradila. Podle všeho už má mít Veronika nový objev, o kterém zatím nechce mluvit. Vztah s Dubovickým se totiž rozpadl již minulý rok a je tedy přirozené, že mohl modelce vstoupit do života jiný muž.

"Nic nebylo naoko. S Mírou spolu nejsme už od loňského roku, jen jsme neměli potřebu to ventilovat. Jsou to citlivé věci, na které chce člověk čas. Někdy prostě trávíme dovolené nebo dny společně ve třech jako rodina. Máme to od začátku nastavené, já čtyři dny, Míra tři dny a to dodržujeme. V případě, že je něco neodkladného nebo nějaká dovolená, tak to řešíme operativně a pak si ty dny zase dorovnáme," odpověděla zvídavým fanouškům na dotazy ohledně svého bývalého snoubence. Jedno je ale zřejmé, Kopřivová po rozchodu září štěstím. Zda za to skutečně může nový milenec, nebo jen nabitý pocit svobody, to si zatím blond kráska nechává pro sebe.

Kopřivová se nových začátků nemůže dočkat