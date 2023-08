Hanychová dává Žilkové zabrat: Není lehké být matkou Agáty

Zdroj: Profimedia

Veronika Žilková má za sebou náročné životní období. Minulý rok se jí po dvaceti letech manželství rozpadlo manželství s Martinem Stropnickým o pár měsíců později zemřela její milovaná maminka Olinka. Dnes už je ale vše jinak, herečka má nového přítele a volný čas věnuje svým třem vnoučátkům. Jak sama ale hvězda přiznává, nejtěžší je asi výchova její nejstarší dcery Agáty Hanychové, která je pořádná divoška.

Veronika Žilková se po bolestivém rozvodu s Martine Stropnický věnuje hlavně svému novému partnerovi, Josefovi Holomáčovi a roli babičky, která ji naplňuje.

"Jako babička jsem například dneska zvolila puntík, protože puntík se hodí k babičkám. Schválně jsem se dneska oblékla tak, abych nevypadala, že jsem sem přijela ulovit nějakého dvaadvacetiletého mladíka. Takže jsem zvolila outfit usedlé ženy. Ale co pro to dělám? Víte co, ono je to těžké. Herečka je plná emocí a ty si přináší i do samoobsluhy, když jde nakupovat. Herectví je celoživotní úraz. Jste prostě hodně senzitivní a hodně citlivý. Já, když nejsem v práci, kde ten můj cit chtějí, tak ve svém osobním volnu se snažím ten cit schovat a být třeba ne tak citlivá matka, babička či partnerka," svěřila se herečka v rozhovoru pro Idnes.

Herečka se prý poslední roky musela naučit krotit své vášně, jelikož je dle vlastních slov horká hlava. "Herci to mají hrozně rychle venku. Mně můj manžel nebožtík vždycky říkal, že jsem jako motorová pila, že hned chytnu. Ale ono to je dané tím povoláním a vlastně vycvičené. Protože se řekne kamera, akce, klap a vy se musíte rozplakat, rozvést, zamilovat. My herci na to nemáme týden, my na to máme tohle (luskne prsty – pozn. red.). A to je pak bohužel neštěstí do toho civilního života, že vám někdy bouchnou saze. Ale vědomě na tom pracuji, protože vím, že třeba mojí dceři Kordulce to strašně vadí. Ona říká: Ty furt seš taková emocionální!," přiznala Žilková, že její výbušnost vadí její nejmladší dceři Kordule.

Mně nevadí bulvár

Ačkoliv je Veronika Žilková prakticky denně na titulkách většiny bulvárních deníků, na tuto pozornost si prý za roky kariéry herečky již zvykla.

"Mně třeba vůbec nevadí bulvár. Vím, že moji málo vycvičení kolegové, o kterých se tak často nepíše, nebo jsou nováčci, tak to hodně řeší. Já si řeknu "aha" a tím to pro mě hasne. Ale to je jen tím, že tam jsem už tak omlácená, že je mi vlastně úplně jedno, co o mně napíšou. Úplně," tvrdí hvězda.

Zároveň Žilková dodává, že se spoustu věcí naučila od své dcery Agáty Hanychové, která je nejen díky vztahu s Jaromírem Soukupem také velice oblíbeným mediálním terčem. "Já myslím, že Agáta učila mě. Protože je výrazně mediálně aktivnější než já. Já se marně snažím Agátu učit, aby ve svých živých vysíláních na Instagramu nepoužívala sprostá slova. Marně," postěžovala si Žilková výše zmíněnému webu. "Prostě někdy není lehké být matkou Agáty. A někdy je to fajn," uzavřela herečka, která to se svou slavnou dcerkou občas nemá jednoduché.

Veronika Žilková si na mediální zájem už zvykla