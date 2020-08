Žilková natočila dokument o Izraeli: Musela řešit komplikace kvůli koronaviru!

Bankovnictví a finanční služby - náměstek pro Ekonomiku a investice 46 150 Kč

kontakt:Agyagosová Martina Bc. e-mail: podatelna@uzsvm.cz, místo výkonu: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42. Upřesňující informace7): (požadavky, náplň práce apod.) požadavky na uchazeče: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu technického, ekonomického nebo právního směru minimálně 5 let praxe ve vedoucí pozici, zkušenosti s řízením větších organizací nebo celků výhodou řídící a manažerské schopnosti výborné komunikační a organizační schopnosti dobrá znalost práce s PC (MS Office) předložení koncepce dislokace státních institucí, hospodářské správy, facility managementu a financování, v rozsahu 5 až 8 normostran státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru trestní bezúhonnost splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb. splnění podmínek ustanovení § 2 zákona č. 451/1991 Sb. a lustrační osvědčení charakteristika pracovního místa: řízení a koordinace činností úseku náměstka pro Ekonomiku a investice, zejména oblast dislokace státních institucí, oblast plánování, rozpočtování, finančního hospodaření, účetnictví a výkaznictví a oblast veřejných zakázek Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Předpokládaný nástup: 1. října 2020 Místo výkonu práce: Praha Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením. Písemné nabídky se strukturovaným životopisem, podrobným popisem praxe, koncepcí a motivačním dopisem, včetně možného termínu nástupu, zasílejte do 31. srpna 2020 na adresu elektronické pošty: podatelna@uzsvm.cz předmět e-mailu: VŘ náměstek pro Ekonomiku a investice nebo na adresu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor Personální Rašínovo nábřeží 390/42 128 00 Praha 2 V případě, že nebudete vyrozuměni do 30 dnů od data ukončení přijímaní přihlášek od uchazečů, nepostupujete do dalšího kola výběrového řízení. Upozornění: Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů nebo prodloužit termín výběrového řízení. 5 dnů Indispozičního volna, pružná pracovní doba, 25 dní dovolené, stravenky, rekreační zařízení, osobní ohodnocení