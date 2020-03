Viki z MasterChefa o anorexii: Byla jsem posedlá svojí postavou! Pomohla mi máma

Na maminku Viki nedá dopustit a nikdy jí nezapomene to, co pro ni udělala. „Začaly jsme si spolu více povídat a taky jsme začaly společně vařit. Já si vždy vymyslela, na co bych měla chuť a společně s mámou jsme recept odlehčily, abych neměla z jídla příliš velké výčitky. Tenkrát jsem vaření propadla a postupně začala znovu objevovat i lásku k jídlu,“ pokračuje Viki.

„Máma pro mě představuje nejvíc, co jde. S mámou se hrozně milujeme. Máme krásný vztah. Když jsme v Kyjově, tak jsme spolu a právě vaření je to, co nás spojuje a kdy trávíme spolu hodně času. Připravujeme dobroty pro naše kamarády, které zveme a užíváme si super čas,“ pěje na maminku ódy v medailonku.