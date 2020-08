Pierre Brice alias Vinnetou: Měl děsivé vzpomínky na dětství! Co se mu stalo?

Jedna z mála příjemných stránek byla neutuchající přízeň opačného pohlaví. Pierre přiznával, že výčet jeho milenek byl dlouhý, ale jako pravý šlechtic o všech taktně mlčel. Možná právě proto trvalo dlouho, než se usadil. Až v roce 1977 se zamiloval do Němky Helly Krekelové, která byla o 21 let mladší a od mládí patřila mezi jeho oddané fanynky. Když měli o čtyři roky později svatbu, mnozí jim předpovídali brzký rozchod. Dvojice ale spolu zůstala až do Pierrovy smrti.

„Moje žena je to nejlepší, co mě kdy potkalo. Je to jedna z mála věcí, za které můžu Vinnetouovi poděkovat," smál se Pierre.