Nouzový stav mu pomáhá! Vítek z Mandrage potřeboval klid. Jak bojuje s drogami?

„Ať si Bolan dělá, co chce. Mě ani Víťu ten člověk nezajímá,“ rozohnila se. Je tak jasné, že vztahy s kapelou asi nejsou úplně ideální. Zatímco Vítek mlčí, ostatní mluví a jsou na vážkách. Po rozpadu nikdo nevěděl, co má pořádně dělat.

„Vlastně neustále řešíte, jestli je to dobře tak, jak to je, jestli by nebylo lepší být třeba truhlář. A já vím, že se svou povahou bych to rozhodnutí nikdy nedotáhl,“ přiznává Matyáš Vorda pro týdeník Téma s tím, že by z Mandrage neodešel. „I kdyby mi to bylo sebenepříjemnější, potáhnu to dál, jenom kvůli strachu ze změny. A on to naprosto nezatíženě rozsekl,“ tvrdí bývalý bubeník.