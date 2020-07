Zpěvák z Mandrage šel na léčení. Zbavil se závislosti na drogách?

Je tedy možné, že Bolan svým jednáním Víťu naštval. To on vždy mluvil s médii a ne všechno bylo, jak to vypadá. „Všichni jsme do poslední chvíle věřili tomu, že to zvládnem a že to bude fajn. Že odejdeme ze scény s čistým štítem a třeba se zas jednou, celí šťastní, vrátíme,“ znělo vyjádření kapely ke zrušení turné.

„Naše plány ovšem náhle vzaly za své. Navzdory tomu, že jsme se všichni snažili, aby se Víťa dal dokupy, navzdory tomu, že jsme minulý týden začali všichni zase zkoušet, navzdory Víťovu zdánlivě znovu nabytému elánu, navzdory všem dohodám. Víťa s námi před dvěma dny opět prakticky přerušil komunikaci, v jedné z mála SMS zpráv, které nám poslal, stálo, že chce turné zrušit. A tak se nedá nic dělat,“ dočtete se na Instagramu.