Vyhlídky Víti z Mandrage: Co udělá koronavirus s tělem narkomana?

O preventivním opatření proti nákaze koronavirem své chráněnce informuje i centrum Drop In nebo Renarkon o. p. s. Za to hovoří zástupkyně ředitele Iva Valášková. „Pro klienty, kteří jsou aktivními uživateli návykových látek, byl omezen provoz našich služeb na minimum. Mají samozřejmě možnost si vyměnit injekční materiál, dostat nějaký zdravotnický materiál, který je potřeba a mají omezený kontakt s našimi pracovníky,“ popsala Valášková současný chod.

„Tento kontakt se snažíme provádět přes takzvané výměnné okno, tudíž nepouštíme klienty do prostor našich center. Mají možnost si nechat vyprat prádlo, protože považujeme tato hygienická opatření za nutné uchovat. Prádlo si mohou dát do takových plastikových pytlů a nechat si ho vyprat, jak jsou zvyklí,“ vysvětluje Valášková, co zůstalo při starém.