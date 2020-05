Víťa má totálně otevřenou hlavu: Bubeník Mandrage promluvil o důvodech rozpadu

„Kamarádi jsme pořád dál, stejně jako jsme byli celých devatenáct let, a pokud bychom se náhodou někdy domluvili, že to obnovíme, museli bychom to chtít všichni stejně, dělat muziku dál se všemi ostatními tak, aby nás to těšilo,“ říká.

Pracovat na sílu se nevyplatí. Dle jeho slov by se to v umění nemělo. „Jednak to potom nefunguje, jednak cokoliv tvůrčího nemá být práce na výdělek nebo proto, že někdo musí. Měla by to být zábava, která se může stát prací. Jakmile je z toho jenom práce, je to špatně,“ dodává hudebník.