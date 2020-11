Členové kapely Mandrage: Přiznali, jak je na tom Vít Starý! Bude comeback?

Fanynky Víta Starého se mohou radovat, podle Františka Boříka se prý během posledních měsíců jeho stav výrazně zlepšil. Klávesista dokonce pozval zpěváka na svou svatbu a tvrdí, že si dokáže představit znovuobnovit kapelu!

"Víťa je v pohodě. Občas se vidíme, naposledy byl před dvěma měsíci na mé svatbě. Kdybychom se dohodli – nás pět, tak jsem s tím úplně v klidu, ale v žádném jiném složení bych to dělat nechtěl," řekl výše zmíněnému webu.

Sen o společném koncertování má ale i Faitl! "Já mám taky takové soukromé přání, které jsem říkal Františkovi, když jsme sem šli. Chtěl bych se zkusit zeptat kluků, jestli bychom si příští rok nedali jeden koncert společně. Ale tím bych strašně předbíhal, takže to je moje tajné přání. Kdyby to někdy bylo jako dřív, tak bychom se k tomu lépe chovali. Když člověk o něco přijde, zjistí, co měl, a umí balancovat," tvrdí basák Mandrage.

Tak se necháme překvapit, jak to nakonec s kdysi populární kapelou nakonec dopadne, každopádně, držíme jim palce!