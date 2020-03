Kolik peněz vám půjde do kapsy? PŘEHLED změn, které schválila vláda

Změny nastaly i co se ošetřovného týká. „Vláda schválila vyplácení ošetřovného do 13 let. Vyplácet se bude zpětně od 1.dne a po celou dobu epidemie,“ informuje Schillerová. Sněmovna schválila návrh, kdy se pobírání ošetřovného prodlouží na celou dobu uzavřených škol. Ošetřovné je výši 60% redukovaného denního vyměřovacího základu a nárok na něj mají rodiče dětí do 13 let. Dosud bylo možné ho čerpat jen do věku desíti let dítěte.

Nová opatření zavedla také Česká pošta. „Senioři nemusí pro důchody na poštu. Česká pošta pomůže v současné situaci kolem koronaviru seniorům, kterým pravidelně vyplácí důchod buď doručováním, nebo výdejem na pobočkách,“ píší na svých stránkách. Všechny vám pošta doručí.