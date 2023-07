Svatba Vladimíra Čecha měla hořký konec: Velká láska začala tragikomicky

Zdroj: Herminapress.cz

Když se moderátor rozhodl společně s kamarádem a partnerkami pro dvojsvatbu, myslel si, že bude legrace. Nakonec ale vše skončilo dvojitým průšvihem! Zarezervovaná restaurace, kde se měla odehrávat hostina, byla zavřená. Čtyřem novomanželům postávajícím před zamřížovaným vchodem tak zůstaly jen oči pro pláč.

Vladimír Čech se narodil do umělecké rodiny známého režiséra Vladimíra Čecha staršího a legendární hlasatelky Hedy Čechové. Ta musela po roce 1968 opustit Československou televizi pro svůj postoj ke komunismu. Po revoluci si to ale vynahradila a na dva roky se stala poslankyní České národní rady.

Smutné však je, že Heda nejenže přežila svého manžela, ale i svého syna, se kterým si velmi ráda právě o politice povídala.

„My když se synem sejdeme, tak pořád politizujeme, místo abychom řešili důležité rodinné věci. A říkáme si, že to není možný,“ řekla v jednom z rozhovorů pro Blesk. Tato šarmantní dáma nakonec zemřela v úctyhodném věku devadesáti jedna let v roce 2020.

Vladimíra lidé spíše než jako herce vnímali jako moderátora. Do povědomí diváků se zapsal především letitým uváděním legendární vědomostní soutěže Chcete být milionářem. Předtím se umělec ale neštítil ani manuální práce. Po maturitě pracoval jako kopáč, průvodčí nebo třeba uklízeč v nemocnici.

Z politických důvodů musel opustit Československou televizi

Následně roku 1977 vystudoval DAMU a začal pracovat u Československé televize Ostrava. Z politických důvodů však musel zaměstnání pustit. Mohl působit pouze v rozhlase nebo menších divadlech. Hrál tedy v Ostravě, Opavě, Olomouci, ale i v Pardubicích.

Spolu se svou matkou zasedl na dva roky po revoluci v poslanecké lavici České národní rady. Poté ale absolvoval herecký kurz v USA a rozhodl se politiku pověsit na hřebík. Kromě již zmíněného Milionáře následně uváděl i pořad pro seniory. Z filmů si ho můžete pamatovat v Saturninovi.

Vladimír byl dvakrát ženatý, má dva syny a dvě dcery. Když se s ním druhá manželka Milada seznámila, upoutalo ji právě to, jak pěkný má vztah ke svým dětem z předchozího manželství. Tenkrát byli Vláďovi pouhé tři roky a dceři Petře jedenáct. Dodnes mají děti se svou macechou krásný vztah. Vlastní maminka jim totiž zemřela ještě dřív než tatínek.

Svatební hostina skončila nepříjemnou katastrofou

Svatba Vladimíra a Milady však neproběhla úplně podle představ novomanželů, a nejen jich, měli totiž svatbu dvojitou. Šlo o dva kamarádské páry, které si šly vzájemně za svědky. Obřad proběhl roku 1993 v Plzni na radnici, poté se měli všichni přesunout do restaurace Na Parkánu, kde měli zamluvený salónek a zaplacené svatební menu. Když však dorazili před restauraci, krve by se v nich nejspíš nedořezal. Ta totiž byla zavřená a na dveřích byly dokonce mříže. To sice byla v tu chvíli velká pohroma, ale v budoucnu se na společnou svatbu vždy vzpomínalo se smíchem a tato událost se už brala s humorem.

Krizový byl pro moderátora rok 2011, kdy ho v zimě začalo bolet břicho. V lednu 2012 se dozvěděl, že jde o rakovinu tlustého střeva. Při operaci se zjistilo, že má Čech napadené i uzliny a byla tedy nutná i chemoterapie a biologická léčba. Bohužel se však moderátor potýkal ještě s dědičnou onkologickou zátěží, což způsobilo, došlo ke komplikacím a rakovina následně napadla i plíce. Do posledních chvil bojoval jako lev.

„Byl neuvěřitelný bojovník, neopouštěl ho pověstný humor. Sice přestal hrát v divadle, dál však působil v rádiu Blaník a daboval. Ještě v létě 2012 šel s batohem na zádech tzv. hřebenovku s kamarády," prozradila jeho manželka, která s ním strávila poslední týden v motolské nemocnici, kde moderátor 22. března 2013 naposledy vydechl.