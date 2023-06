Čirý hyenismus: Po smrti Dlouhého musela jeho manželka řešit nechutný útok

Zdroj: Dalibor Puchta / CNC / Profimedia

Životní láskou Vladimíra Dlouhého byla herečka Petra Jungamnová, která s ním strávila několik krásných let a dala mu dvě děti. Když potom v roce 2010 zemřel, jeho manželce se zhroutil svět. Kromě toho, že se musela vypořádat se smutkem, ale musela řešit dost kuriózní a hlavně otřesnou záležitost. Do nepovolaných rukou se totiž dostaly fotky Dlouhého z pitevny.

Herec Vladimír Dlouhý byl známý nejen díky svým nezapomenutelným rolím, ale také pro svůj bohémský styl života. Přestože se prakticky od samého mládí potýkal s problémy se žaludkem, neodpustil si cigarety ani tolik milovaný alkohol. Šel tak smrti rovnou naproti a ve věku pouhých dvaapadesáti let zemřel. Zanechal za sebou tři děti a také zničenou manželku Petru Jungmanovou.

Jinak by to nechtěl

O tom, jak vypadaly poslední měsíce života Vladimíra Dlouhého, se před časem jeho manželka rozpovídala. Ta mimo jiné prozradila, že jejímu manželovi zkrátka nebylo pomoci. Dělal jen to, co on sám chtěl.

„Hned začátkem nového roku pak absolvoval všechna možná vyšetření, která mu dělali i předtím na podzim, ale tentokrát už výsledky byly pozitivní, a začal těžký půlrok. Chtěla jsem mu pomoct, ale on sám si zvolil jinou cestu. Věděla jsem, že by ve svém životě neměnil nic, on žil tak, jak chtěl,” nechala se slyšet před lety pro iDNES.

Nechutný útok

Když Vladimír Dlouhý zemřel, celá jeho rodina se chtěla pochopitelně soustředit hlavně na to, aby se mohla s jeho odchodem co nejsnadněji smířit. To jim ale jistý muž narušil. Obstaral si totiž posmrtné snímky Dlouhého, které byly pořízeny při pitvě. A za peníze je nabízel několika českým redakcím. K jeho smůle ale o snímky nikdo nestál a nakonec si zadělal na pořádný malér. Jeho nabízení fotek se totiž dostalo k policii.

„Jsem moc rád, že jste se o tuhle kauzu začali zajímat a poukázali na to, že mezi námi žijí i takoví nechutní lidé,” nechal se v té době slyšet pro Blesk Michal Dlouhý, bratr Vladimíra Dlouhého. „Snad vaše upozornění na takového člověka naši rodinu, hlavně mámu a bratrovu ženu s dětmi, ochrání a nikdo už nebude takový materiál chtít zveřejnit,” dodal ještě. Takový případ ale bohužel nebyl vůbec ojedinělý. Dávno předtím kdosi nabízel k odkoupení posmrtné fotografie i Karla Svobody anebo Petra Muka.