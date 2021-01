Vladimír Polívka a Denisa Nesvačilová o Slunečné: Kritika a náročný nástup!

"Bylo to jako nastoupit do rozjetého vlaku. Když jsem do seriálu přišel, všichni se už znali. Bylo to jako byste měnil školku," přiznal Vladimír Polívka počáteční rozpaky, nakonec ale do party skvěle zapadl, ve Slunečné se ale dlouho neohřeje. Herec má totiž jiné pracovní povinnosti a nebylo by možné časově náročné natáčení seriálu stíhat.

I pro Denisu Nesvačilovou to byla nová a náročná role, musela se totiž postavit hned před několik hereckých hvězd.

"Moje první scéna byla s partou herců Národního divadla, jako je David Prachař a Ondřej Pavelka, kteří se velmi často v seriálu ocitají v hospodě, a já jsem se tam s nimi kočkovala. Z toho, že je to nový seriál, nové prostředí a ještě tahle parta obrovských herců, jsem byla strašně nervózní," vzpomínala herečka na své začátky ve Slunečné. A co závěrem herci popřáli svým postavám?