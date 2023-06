Přísahala, že je Vladimir Putin její syn: Ve věku 97 let zemřela Vera Putina

Zdroj: Profimedia

Vera Putina patřila k poměrně kontroverzním ruským osobnostem. Takřka celý svůj život totiž tvrdila, že právě ona je biologickou matkou prezidenta Vladimira Putina. Do konce svých dní doufala, že se se svým synem znovu setkají. Toho se ale nikdy nedočkala.

Podle oficiálních zpráv jsou rodiči Vladimira Putina Vladimir Spiridonovič Putin a Maria Ivanovna Šelemovová, jak se ale dlouhé roky snažila ukázat žena jménem Vera Putina, realita prý byla úplně jiná. Právě ona totiž tvrdila, že je biologickou matkou ruského prezidenta, který jí byl odebrán, když mu bylo 10 let.

Nemanželské dítě

Vera Putina před několika měsíci poskytla webu The Sun rozhovor, ve kterém se snažila osvětlit, proč je přesvědčená o tom, že je Putin její syn. Uvedla, že svého syna čekala s mužem, kterým byl již ženatý, a tak jí nemohl nabídnout společnou budoucnost. Chlapce tak Vera vychovávala se svým partnerem, který se k nevlastnímu synovi nechoval nijak hezky. Možná i proto se rodiče Very rozhodli, že si vezmou tehdy desetiletého Vova, jak Vladimirovi doma říkali, do své péče. Od té doby jej Vera nikdy znovu neviděla.

Vše vyvracel

Prarodiče měli následně dle Veřiných slov poslat Vladimira na školu. Před jeho matkou ale tajili, kde se její syn nachází. Té až později došlo, že je jejím ztraceným synem s největší pravděpodobností ruský prezident Vladimir Putin. Sám Putin ale její slova vždy rázně odmítal. Spousta lidí ji pak považovala za blázna. Někteří jí dokonce vyhrožovali smrtí. Vera Putina se ale nevzdávala a doufala, že si k ní její syn opět najde cestu. Avšak marně.

„Než zemřu, toužím po tom, aby mě Vova viděl a mluvil se mnou. Aspoň naposledy. Často ho vídám ve svých snech. Vždy je ale naštvaný za to, co jsem udělala. Nemůže mi odpustit,” povzdechla si Vera Putina, která před pár dny ve věku 97 let zemřela. Odešla tak na věčnost bez toho, aniž by svého syna naposledy viděla. Zda jím ale opravdu byl Vladimir Putin, zůstává velkou záhadou.