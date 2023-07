Umírající Putin na "smrtelné posteli": Jeho konec nikdy nebyl tak blízko

Zdroj: Profimedia

Vladimír Putin prohrává na všech frontách – jak v boji s rakovinou, tak v tom se svými nepřáteli.

Podle informací z mezinárodních vojenských zdrojů čelil umírající ruský diktátor Vladimir Putin zatím nejvážnější hrozbě, když se proti němu obrátil nelítostný vůdce žoldnéřské skupiny Wagnerovců, který se nebezpečně přiblížil svržení jeho vlády.



Ozbrojená vzpoura zorganizovaná skupinou Wagner byla promyšleným tahem, který měl využít Putinovy zranitelnosti a vyslat ruskému lidu silný signál, že země balancuje na hraně chaosu. "Wagnerova skupina se chopila příležitosti ve chvíli, kdy byl Putin nejslabší, odhalený jako nemocný a neefektivní vůdce neschopný kontrolovat vlastní armádu v době války," prozradil vysoce postavený mezinárodní zdroj obeznámený s teroristickými aktivitami. "Nyní je náchylnější ke svému konci víc než kdy jindy a zranitelnější. Bojí se, aby ho nesvrhli jeho vlastní lidé a četní nepřátelé, které má uvnitř ruské vlády."



Na pokusu o šokující převrat se podílelo odhadem 25 000 bojem zocelených vojáků napojených na nechvalně proslulou Wagnerovu skupinu vedenou Jevgenijem Prigožinem, proslulým ruským potentátem, kterému se přezdívá „Putinův šéfkuchař“ a který byl v minulosti údajně Putinovým důvěrníkem. To už ale neplatí, protože nyní má Prigožinova nelítostná armáda, složená z placených zabijáků a trestanců, na svědomí téměř všechny ruské triumfy při invazi na Ukrajinu, zatímco vojáci Putinovy pravidelné armády čelí jen neustálým porážkám nebo přímé kapitulaci.

Zranitelný a na svržení zralý Putin

Po celé měsíce předcházející odvážnému povstání Prigožin vehementně kritizoval neschopnost ministra obrany Sergeje Šojgua a vždy při tom spustil příval urážek plných expresivních výrazů. Ruského ministra obrany obvinil z hrubé vojenské nekompetentnosti a z neschopnosti zajistit jeho Wagnerovcům odpovídající zásobování. Prigožinův hněv dosáhl vrcholu během vyčerpávajícího a krvavého obléhání ukrajinského města Bachmut, kde jeho muži neměli dostatek munice.

"Zahájili jsme náš pochod jako odpověď na nespravedlnost, kterou jsme utrpěli," prohlásil Prigožin poté, co svůj hněv nasměroval na Moskvu.

Jeho povstání ale skončilo stejně rychle jako začalo, když Prigožin náhle změnil směr a vedl své síly směrem k sousednímu Bělorusku. Prezident této země Alexandr Lukašenko totiž zprostředkoval dohodu o "omilostnění" Prigožina a jeho vzbouřených žoldnéřů, kterou nemocný ruský vůdce neochotně přijal ze svého skrytého nemocničního lůžka.

"Tato akce vyslala hlasitý signál," potvrdil americkému bulváru další zpravodajský expert s mezinárodními vazbami. "Putin je nyní zranitelný a zralý na svrhnutí, aniž by byla prolita jediná kapka ruské krve."

Ponížený Putin ukázal své slabiny

Jeden vysoce uznávaný vojenský expert, důvěrně obeznámený se situací, tvrdí, že Prigožinův nečekaný krok prokázal podnikatelovo prozíravé strategické myšlení. Tím, že předvedl svou sílu a zároveň skryl svá omezení: obratně manévroval, aby se vyhnul konfrontaci s ruským letectvem, která by nevyhnutelně zdecimovalo jeho jednotky ještě před dosažením Moskvy. Generálmajor americké armády ve výslužbě Paul Vallely vysvětlil: ""Prigožin dal jasně najevo, že může proniknout hluboko do nitra Ruska, aniž by narazil na výrazný odpor. Tento čin Putina hluboce ponížil a odhalil před ruským lidem jeho slabiny i slabiny ministerstva obrany."

Zasvěcené zdroje nyní odhalují, že Putinova 23letá vláda založená na image silného muže je v extrémním ohrožení. Jeho kdysi neotřesitelná pověst připomíná nejvíc ze všeho osiku. A tak zatímco se objevují hlasy, že Putin nejspíš tajně spřádá plány na nedodržení dohody o amnestii pro Prigožina, je nutno podotknout, že vzpoura ho učinila zranitelným vůči dravcům, kteří kolem něj krouží v Kremlu.

Nebezpečné následky Putinova pádu

"Riziko zhrouceného Ruska nelze podceňovat," varovala Alicia Kearnsová, předsedkyně britského výboru pro zahraniční záležitosti. Kearnsová zdůraznila, že oligarchové a vojenští rivalové na ministerstvu obrany vnímají Prigožinův pokus o vzpouru jako vhodný okamžik k prosazení vlastních zájmů uprostřed Putinovy oslabené pozice.

"Nacházíme se v mimořádně nejistém bodě obratu," varovala Kearnsová. "Není jisté, kam až Putin zajde, aby si udržel moc, ale měli bychom se připravit na jakékoli následky. Pokud se mu podaří udržet se u moci, můžeme být svědky bezprecedentních čistek, které se odrazí v celém národě. To, co nás čeká, může být mnohem znepokojivější, než si v současné době dokážeme představit."