Bolestivé tajemství Vladimíra Ráže: Musel pochovat půlročního syna

Představitel krále Miroslava z legendární pohádky Pyšná princezna prožil v životě tu největší ztrátu, kterou může rodič zažít. Zemřel mu totiž půlroční synek. Dlouhá léta se s tím nemohl srovnat, proto celou situaci před veřejností tajil osmnáct let.

Pohledný herec Vladimír Ráž neměl o herecké příležitosti ani krásné ženy nouzi. Představitel krále Miroslava se ale zamiloval do kolegyně Alexandry Myškové, kterou si dokonce vzal a počali spolu syna Martina. O dva roky později je potkalo další štěstí, a to syn David. Ten ale bohužel krátce po svých půlročních narozeninách zemřel. Nebyl u toho ale ani on, ani jeho manželka.

Syn David mu zemřel na náhlé úmrtí kojence

„Měla jsem k dětem hlídání, tak jsem se dost brzy po narození druhého syna vrátila do práce. Večer jsem odešla do divadla. Když jsem se vrátila, David už nedýchal. Později mi řekli, že šlo o náhlé úmrtí kojence,“ prozradila Alexandra v televizním cyklu Příběhy domů slavných i zapomenutých.

Už tak pochroumaný vztah se touto tragédií rozpadl úplně a Ráž si začal s vdanou Vránovou, se kterou právě začal natáčet Pyšnou princeznu. Oba dva se tedy rozvedli se současnými partnery a začali si spolu. Nakonec se dokonce vzali. Vladimír ale své nové ženě nikdy neřekl, jakou bolest nosí v srdci a že musel jednoho ze svých synů pochovat. Neřekl to totiž vůbec nikomu celých osmnáct let. Rážova první manželka Alexandra se po rozvodu s prvním synem Martinem přestěhovala do Norska.

Dcera Veronika se mu narodila bez jedné ruky

Ani manželství s krásnou Vránovou však Rážovi nevyšlo. I přesto, že spolu měli dceru Markétu, nepřemohl herec svůj chtíč a byl manželce nevěrný s baletkou. Alena se naštvala a našla si také milence, uznávaného veterináře. Nakonec se pár rozvedl, až když byla jejich dcera dospělá.

Třetí Rážova svatba proběhla s finanční poradkyní Olgou Hnátkovou, se kterou měl další dceru, Veroniku. Ta na svět přišla bez jedné ruky, ale vůbec jí to v životě nevadí, velmi brzy se s tímto handicapem vyrovnala a naučila plnohodnotně žít.

Oblíbený herec zemřel 4. července roku 2000 doma ve spánku. Ještě tři dny před smrtí natáčel seriál Zdivočelá země.