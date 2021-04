Veselý Vlasta Burian a jeho smutný život: Za úsměvem skrýval bolest

Do historie českého filmu se zapsala ohromná spousta herců, kteří vynikali svým obrovským talentem. Za krále komedie je ovšem právě považován komik Vlasta Burian, která na své konto nasbíral neuvěřitelné množství skvělých rolí, díky nimž baví diváky dodnes. Jeho smysl pro humor a herecké dovednosti však byly vykoupeny smutnými životními osudy.

Češi jsou známí svým smyslem pro humor, rádi se smějí, a možná právě proto si již více než před půl stoletím tolik oblíbili herce a komika Vlastu Buriana. Na veřejnosti vystupoval jako veselá kopa, uměl se bavit a ještě více uměl bavit ostatní. Jeho sláva byla svého času obrovská. Za všemi vtípky a komickými situacemi, do nichž se postavy, jež na filmovém plátně ztvárnil, se ale skrývala bolest a osobní problémy.

Středem pozornosti na každém večírku

Je tomu už 130 let, co se nejznámější český komik narodil. Vlasta Burian přišel na svět 9. dubna 1891 do rodiny Antonína Buriana a jeho ženy Marie. Jeho rodina žila několik let v Liberci, následně se ovšem kvůli pracovním povinnostem přestěhovala do Prahy. Tatínek Vlastu odmalička vedl k umění, tomu ovšem budoucí komik jistou dobu vzdoroval. Vystudoval obchodní školu a blíž než k umění měl ke sportu. V tom také sklízel velké úspěchy! Vynikal hlavně ve fotbale, což jej nakonec dostalo až do brány pražské Sparty, chytal za ni celých šest let.

Měl rád společnost, a tak se často objevoval na nejrůznějších večírcích a oslavách, na kterých se brzy stal velmi vítaným hostem. Měl totiž skvělý smysl pro humor a ostatní vždy dostával do kolen skvělými vtípky. Krátce na to začal vystupovat i veřejně. Zpočátku šlo o menší divadelní role, pak přešel do kabaretu.

Filmová hvězda

Jeho vzrůstající kariéru pozastavila první světová válka, během které musel komik narukovat do armády. V té ovšem dlouho nevydržel a role vojáka se vzdal. Za svůj krok to tenkrát ale pořádně schytal, byl totiž nekompromisně uvězněn. Z vězení jej dostala amnestie. To už se ale Burian mohl naplno věnovat tomu, co tolik miloval. Založil si proto Divadlo Vlasty Buriana. Nepohyboval se však jen na prknech, které znamenají svět. Všímat si ho začali i filmoví tvůrci a komikovi tak padala k nohám jedna filmová nabídka za druhou. Diváci jej milovali a Vlasta Burian se rychle stával skutečnou hvězdou stříbrného plátna.

Deprese a zdravotní problémy

Vše opět skončilo v poslední fázi druhé světové války, kdy Burianovi Němci zavřeli divadlo. Po válce byl herec znovu uvězněn. V žaláři pobýval s ne úplně přátelskými vězni a každý den musel čelit nadávkám a ponižování. Spásu pak našel v Janu Masarykovi, díky kterému byl z vězení propuštěn. To sice znamenalo svobodu, i když ne zcela v tom pravém slova smyslu. Burian měl totiž zakázáno hrát, stejně tak mu bylo zakázáno obnovit provoz divadla. Dokonce byl zabaven i jeho majetek.

Nemožnost rozesmát publikum a pocit svázaných rukou si vybíraly svou daň. Burian trpěl depresemi, byl velmi náladový a začal laškovat s alkoholem. Po zrušení zákazu hraní začal působit v karlínském divadle, jeho zdraví se ale zhoršovalo. Měl problémy se žílami a často mu otékaly nohy, na svých představeních tak pro jistotu jen sedával. Na kvalitu jeho přednesu to ovšem nemělo žádný vliv.

Svou práci Vlasta Burian miloval, a proto se jí věnoval, dokud to jen bylo možné. Své poslední představení odehrál s těžkým zápalem plic. Netrvalo dlouho a herec zemřel na plicní embolii. Stalo se tak v roce 1962. Svět tak přišel o úžasného člověka, který miloval legraci, zábavu a hlavně svou manželku Ninu, po jejímž boku zemřel.

Po Vlastu Burianovi zůstala jeho jediná dcera Emilka, kterou zplodil ještě předtím, než se seznámil s Ninou. Matkou Emilky byla tanečnice Anna Emílie Pírková.

Vlasta Burian byl králem humoru, legendou českého filmu a oblíbeným komikem, který vnášel do životů ostatních smích a radost, i když jim dost možná do smíchu vůbec nebylo. A vlastně ani jemu samotnému.

Připomeňte si Vlastu Buriana v komedii U pokladny stál:

Zdroj: Youtube