Vlasta Hájek si z obvinění nic nedělá: Cestuje po Evropě a všem se vysmívá

Podnikatel Vlasta Hájek se na všechna obvinění, podle kterých se měl chovat k několika známým osobnostem dost nevybíravým způsobem, pouze směje. S rodinou vyrazil na dovolenou a z jeho příspěvků je patrné, že si z různých nařčení rozhodně nic nedělá. A když už, tak akorát legraci.

S Vlastou Hájkem už došla několika celebritám trpělivost. Ve velkém se začaly ozývat a stěžovat si na podnikatele, který jim měl dle jejich tvrzení posílat otřesné zprávy a nadávat jim. Jednu z žen pak údajně Hájek i fyzicky napadl, za což byl i souzen a musel zaplatit tučnou pokutu. Hájek ale přesto všechno považuje za holý nesmysl a spiknutí proti jeho rodině a jeho podnikání.

Nenechá se zlomit

A zatímco v Česku padá na Hájka jedno obvinění za druhým, on si s rodinou užívá na dovolené. Nejdříve vyrazili do Egypta, odkud se následně přesunuli do Rakouska. Během toho si ještě ze všech těch, kteří Hájka obvinili z urážek, stačili udělat legraci. „Touto cestou vyhlašuji konkurz o nejlepší urážku roku,” napsal Hájek k videu, na kterém s manželkou říkají, že jsou české celebrity přecitlivělé a člověk jim ani nemůže říct nic na rovinu.

Otřesné urážky i napadení

I když jde podle Vlasty Hájka a Zuzany Belohorcové o nafouknutou aféru, která se vůbec nezakládá na pravdě, lidí, kteří mají s podnikatelem špatnou zkušenost, je hned několik. „Nikdo nechce úplně přesně říct, o co jde, já vlastně také ne. Ale myslím si, že mohu říct, že podle mého názoru Vlasta má problém udržet emoce na uzdě, často to přepálí a některé věci už potom nejde vzít zpátky,” uvedla pro kafe.cz například herečka Alice Bendová.

„Na základě narůstajících vzájemných antipatií a mé následné určité sociální distance se vytvořilo ze strany pana Hájka zbytečné dusno, které přešlo ve lživé a nevybíravé pomluvy adresované na mou osobu a naši rodinu, na nepublikovatelné nadávky a následné výměny názorů ať už osobně, nebo po jeho oblíbených hlasových zprávách,” svěřila se eXtra.cz pak také Anna-Marie Kánská.

Zato podnikatelka z Tenerife Aneta Kačerová, která taktéž promluvila pro zmíněnou redakci, má s Hájkem údajně ještě horší zkušenost. Tu měl manžel Zuzany Belehorcové během hádky chytit za ruku tak silně, až si odnesla modřiny. Kačerová jej nakonec hnala k soudu, který se přiklonil na její stranu.