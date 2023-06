Pomluvy a šílené nadávky: Kánská řekla, jaké nechutnosti jí Hájek posílal

Zdroj: Profimedia

Na podnikatele Vlastu Hájka, který na ostrově Tenerife obchoduje s nemovitostmi, se začala valit lavina stížností. Mnohé z českých celebrit, které zmíněné ostrov pravidelně navštěvují, osočují realitního makléře z toho, že jim sprostě nadával a po zprávách je urážel. Jednou z nich je i Anna-Marie Kánská, snoubenka miliardáře Richarda Chlada. Ta nyní popsala, jak drsná komunikace mezi ní a Hájkem vypadala.

Vlasta Hájek a jeho manželka Zuzana Belohorcová měli ještě relativně nedávno na španělském ostrově Tenerife mnoho přátel z řad českých známých osobností, které samy na Kanárské ostrovy jezdí. Pak se ale něco změnilo a spousta z nich začala Hájka obviňovat z toho, že je podnikatel skrze zprávy urážel a prostě jim nadával. Ozvali se například Alice Bendová, miliardář Richard Chlad a jeho snoubenka Anna-Marie Kánská. A právě poslední zmíněná se rozpovídala o celé záležitosti podrobněji.

Jako lidé jsme si nesedli

Anna-Marie Kánská ve svém vyjádření pro web Expres uvedla, že si s Hájkem nesedla prakticky od začátku. „Na základě narůstajících vzájemných antipatií a mé následné určité sociální distance se vytvořilo ze strany pana Hájka zbytečné dusno, které přešlo ve lživé a nevybíravé pomluvy, adresované na mou osobu a naši rodinu, na nepublikovatelné nadávky a následné výměny názorů, ať už osobně, nebo po jeho oblíbených hlasových zprávách,” vypráví snoubenka miliardáře, která zpočátku nechtěla celou kauzu řešit jakkoliv veřejně, nakonec se ale kvůli ještě zhoršujícímu se chování ze strany Hájka taktéž rozhodla promluvit.

Hájek se omluvil

Vlasta Hájek se pak snažil celou situaci na svém Instagramu zlehčit, když se svou manželkou natočil video, v němž si ze stížností mnohých střílí. „Pozor, české celebrity jsou velmi citlivé. Už nemůžeš nikomu říct nic na rovinu,” říká v příspěvku Belohorcová směrem ke svému manželovi.

Ten se ale i tak za své chování minimálně Anně-Marii Kánské omluvil. „Slečně Kánské jsem se před časem omluvil, nevím, kde je problém. Co se Richarda týče, řeknu jen tolik, že by si měl zamést před vlastním prahem. Já své chování nezměnil, od šestnácti let se vyjadřuji stejně,” prohlásil Hájek, podle kterého evidentně ostatní přehánějí a nic tak hrozného se nestalo.