Hájek čelí obvinění z násilí, kam všude má kvůli skandálům zakázáno chodit?

Zdroj: Profimedia

Vlasta Hájek má podle mnohých problém se ženami. Nebude to asi zrovna svatoušek, když jedna z dalších si přeje zůstat v anonymitě, kvůli obavě z konfliktu. Pro web eXtra.cz se ale i přesto svěřila se svou zkušeností s Hájkem a nic příjemného to rozhodně nebylo.

S partnerem bývalé moderátorky Zuzany Belohorcové se dostaly do křížku Alice Bendová, Vladimíra Dvořáková a Anna Marie Kánská. Těm údajně Hájek posílal urážlivé zprávy, a to i hlasové. Všichni, komu je poslal, je prý mají uložené, tak by bylo jistě zajímavé, kdyby nějaká taková prosákla ven. Urazit stihl Hájek na Tenerife, kde s Belohorcovou podnikají v turismu, řadu českých i slovenských ostrovanů.

Belohorcová měla smažit řízky

“Vlasta Hájek tady nadává úplně všem. Z Česka a Slovenska se s ním nikdo nebaví. Na kom nemůže vydělat, toho pošle někam,” uvedla pro web extra.cz žena, která si přála zůstat v anonymitě. “Má zakázáno chodit do určitých komunit. Do posilovny nesmí chodit. Nejde jenom o spor s Richardem Chladem. Jsou tady lidi, kteří mu pomohli na začátku, když tady nic neměli a chtěli na Tenerife otevřít restauraci, že tam bude Zuzana smažit řízky. Dnes se s ním už nikdo nebaví. Všechny urazil, všem vynadal, všechny pomlouvá,“ pokračovala žena.

Všem se vysmáli

Že by z toho měli Vlasta Hájek se Zuzanou Belohorcovou těžké hlavy se říct rozhodně nedá. Momentálně si užívají slunečných dní v Egyptě a dokonce natočili video, které umístili na sociální sítě, kde si z českých celebrit dělají legraci. Českému bulváru pak ještě poděkoval za skvělou reklamu. Závěrem ve videu vyzval sledující, aby se zúčastnili konkurzu o nejlepší urážku roku. Samotný Hájek totiž od začátku celé kauzy tvrdí, že se jedná o lži a výmysly a že nikoho neurazil.

Je zřejmě jen otázkou času, jestli se objeví další svědci nebo lidé zapletení do kauzy, kde figuruje pár Hájek – Belohorcová. Uražených celebrit ale postupně přibývá a výše zmíněná Alice Bendová dokonce řekla, že Hájek neurážel jen ji, ale i její rodinu.

Napadení

Z napadení ho dokonce obvinila jistá Aneta Kačerová, která mu včas nedodala talíře. Ty si skrze ni objednal, ale část objednávky nedorazila v domluvený čas.

„Byl velmi agresivní nejen vůči mně, ale také mým zaměstnancům. Když mi s ním došla trpělivost, protože mu nešlo vysvětlit, že nezáleží na mně, kdy objednávka, ze které nemám profit, dojde, odvezla jsem mu peníze, že mu je vrátím. Tam na mě vychrlil smršť nadávek, byl hrubý, chytil mě za ruku, až se mi udělaly modřiny. Byl velice agresivní. Celý výstup jsem si nahrála. Padlo tam mnoho výhrůžek a nadávek. Nejenže mě fyzicky napadl, ale také vyhrožoval, že mě odveze do Zlaté uličky, tam mě svlékne a bude mě vláčet. Nejhůř jsem ale asi snášela výhrůžky vůči mým zaměstnancům,“ vysvětlila s tím, že Hájka dala k soudu a ten musel platit. Ten se veškerým nařčením i nadále brání.

Zdroj: eXtra.cz