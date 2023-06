Drag queen Vlasta Wild: Kuchařová na nás často chodila, travesti show má ráda

Zdroj: Profimedia

Přes den je to poměrně obyčejný muž, který pracuje ve veřejnoprávní televizi, ale večer se z něj stane šmrncovní žena, která baví diváky svým vystoupením. Nošení ženských šatů pro něj není zábavou, ale pracovním úborem, který hned po vystoupení sundavá. Stejně to prý mají i všichni jeho kolegové.

Vlasta Wild je šarmantní, vášnivá a divoká travesti umělkyně, která vás odzbrojí svou upřímností a nenuceným humorem. Od roku 2004 vystupuje s travesti show Crazy goddess všude po Čechách a do toho pracuje v call centru České televize, ale to už pod svým pravým jménem David Khier.

Drag queen je specifický žánr, který není pro každého. Co na travesti show podle vás lidi fascinuje a kdo je vlastně typická cílová skupina?

Lidi na travesti show chodí, aby se pobavili, uvolnili a samozřejmě zasmáli. Jde v podstatě o takové divadelní představení. My konkrétně vystoupení prokládáme stand upem, tudíž o smích není nouze. Cílovou skupinou jsou především ženy napříč generacemi. Muži se často brání, a když už se na vystoupení nějaký objeví, sedá si do zadních řad a doufá, že si ho nikdo nebude všímat. Po představení je to ale přesný opak. Jsou nadšení, chodí nám poděkovat do šatny a je vidět, že se dobře bavili.

Měl jste touhu bavit lidi a třeba se i převlékat do ženských šatů a předvádět show od dětství?

Jako malý jsem hrál maňáskové divadlo, bavilo mě totiž bavit lidi. Převlékal jsem se za princezny, ale nebylo to kvůli tomu, že bych po tom toužil, ale kvůli tomu, abych mohl hrát divadlo. Pak jsem dostal loutkové divadlo, kdy jsem svými vystoupeními bavil celou ulici. No a když jsem se přestěhoval do Prahy, zvítězilo divadlo klasické. Dokonce jsem založil divadelní soubor, kde byli samí kluci, tudíž museli hrát i dívčí role. O víkendech jsme začali dělat travesti show, která se ujala a já zjistil, že to není s divadlem možné skloubit, tudíž jsem z něj odešel a nyní se věnuju už jen drag queen show.

Setkáváte se kvůli vaší zálibě s hejty? Který byl nejhorší? Zasahují vás?

Když děláme reklamu nebo vyvěsíme plakáty na Facebook, tak se samozřejmě nějaké hejty objeví. Já už se jim ale jen směju. Je zábavné, jak jsou někteří lidé hloupí a mají potřebu vše komentovat. Vtipné je, že nám ty hejty vlastně v podstatě pomáhají, aby byla reklama víc vidět. Který byl nejhorší ani nevím, protože mě hejty nechávají chladným.

Nyní se v médiích řeší kauza spojená s Ondřejem Brzobohatý, se kterým se exmanželka Taťána Kuchařová rozvedla právě kvůli tomu, že jí vadila jeho záliba v travesti show. Co si o tomto skandálu myslíte?

V dnešní době to není žádný skandál, je to prostě pro něj zábava. Nevím, jak to Ondra má, ale proč by se jako herec občas nemohl převléknout za ženu. Co o tom vím, tak to pro něj opravdu měla být zábava. Také záleží na tom, za jakých podmínek fotky vznikly, přece jen, je to herec. Navíc, Taťána Kuchařová na nás často chodila, ještě když existoval kabaret Tingl Tangl, tudíž nemám pocit, že by proti travesti show právě ona něco měla. Sám tedy nevím, co si o této kauze myslet, každopádně se tím náramně bavím.

Viděl jste někdy Brzobohatého vystupovat jako Tiffany RichBitch?

Neviděl a ani nikdo z mých kolegů. Myslíme si, že nikde nevystupoval, přezdívku si vymyslet jen tak pro sebe z legrace.

Mohl by se tím živit? Měl by šanci se uchytit v nějakém kabaretu?

Jasně, já mu fandím! Na těch fotkách vypadá dobře. Jen tak dál! Pokud by to pořádně rozjel, proč ne! Rozhodně by se chytil. Byla by to fajn kolegyně. (smích)

Je situace, kdy se muž rád převléká za ženu, ale je heterosexuální a má rodinu, normální? Znáte kromě Ondřeje někoho dalšího?

Znám mnoho takových lidí, kteří se rádi převlékají za ženy. Zajímavé je, že tito lidé jsou většinou introverti a dělají to v soukromí. Neumí si ani představit, že by tak někde vystupovali. Několikrát jsem je přemlouval, aby vystoupili a neúspěšně. Většinou jsou to muži, kteří mají doma manželky či přítelkyně. Tam to většinou bývá o zábavě nebo sexuální odchylce. Rozhodně se to však netýká travesti umělců, pro mě je to totiž něco jako pracovní úbor. Když skončím vystoupení, převléknu se normálně do civilu. Šaty doma rozhodně nenosím.

Setkal jste se někdy s tím, že by některý z vašich kolegů vyžadoval doma sex po manželce, když byl převlečený za své umělecké alter ego?

Nestalo, všichni moji kolegové jsou gayové a mají doma své partnery. A jak jsem říkal, ani oni doma v šatech nechodí a rozhodně to nevyžadují ani od svých partnerů, aby s námi v dámských šatech měli sex. To vážně nehrozí! (smích)

Proč si myslíte, že muže od rodiny tato zábava láká? Co jim dává?

Podle mě je to tak nastavené v mozku, že každý má rád a baví ho něco jiného. Ale to bychom se asi museli zeptat přímo těch lidí.

Máte mezi kolegy přátele, kteří žijí ve spokojeném manželství, tímto koníčkem se baví a manželky je podporují?

Nemám, všechny kolegy co znám, tak jsou gayové. Jen jednou jsme měli kolegu, který byl heterosexuální. Ten to chvíli dělal, ale nakonec odešel. Samozřejmě tuto práci mohou vykonávat i heterosexuální muži, většinou to dopadne ale tak, že si to vyzkouší a jednou dvakrát oblečou do šatů a tím to hasne.

Vy sám pravidelně někde vystupujete? Mohou se fanoušci přijít podívat na nějaké vaše vystoupení?

Jasně, jezdíme po celé České republice. Stačí sledovat mé sociální sítě a webové stránky, kde se dozvíte, kde se budu nacházet. Velmi se těším na každoroční show na parníku Tyrš, který kotví na pražské náplavce.