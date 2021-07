Vlastimil Voráček tvrdí, že olympioniky nenakazil, očkovat se i nadále odmítá

Lékař Vlastimil Voráček, který byl prvním pozitivně testovaným z posádky českého letadla na olympijské hry v Tokiu, se ohradil proti tomu, že je označován za zdroj nákazy. Voráček prý neměl a nemá žádné příznaky nemoci a tvrdí, že není jasné, kdo koho nakazil.

Kauza nakažených českých olympioniků covidem-19 budí veliké emoce. Ortoped Vlastimil Voráček pečuje při reprezentačních startech o tenisové hvězdy, například Petru Kvitovou, Karolínu Plíškovou, Barboru Krejčíkovou a další české hvězdy kurtů.

Podpořit své svěřence letěl lékař i na olympiádu v Tokiu, jenže se údajně stal pacientem 0 a měl nakazit zatím dva sportovce a jednoho trenéra.

S tímto tvrzením ale Voráček nesouhlasí a ve svém čtvrtečním vyjádření pro média se proti tomu ostře ohradil.

Všichni členové posádky byli kromě Voráčka negativní, přesto se lékař nepovažuje za pacienta nula

"Ohledně olympijských her v Tokiu byly zadány určité předpoklady organizátory her, podle kterých se může sportovec a doprovod účastnit. Očkování bylo zadané jako dobrovolné," uvedl Vlastimil Voráček ve čtvrtek ve svém vyjádření pro média.

"Kromě proběhlých povinných negativních PCR testů před odletem, dokonce v rozdílných laboratořích, se testuji nezávisle i sám a kontroluji a udržuji imunologicky relevantní parametry v krvi a tím si zvyšuji odolnost. Předem a ani do dneška jsem neměl a nemám žádné klinické příznaky covidového onemocnění a jsem kompletně fit." Voráček je přesvědčený, že jeho označení za pacienta nula je mylné.

Lékař navíc na svém tvrzení trvá i přesto, že ostatní cestující ve speciálu včetně čtrnácti sportovců byli tehdy negativní.

Voráček očkování i nadále odmítá, dle něj není aktuálně bezpečné

"Z hlediska všech těchto okolností není vůbec jasné, kdo, jak, koho a kdy mohl infikovat. Ohrazuji se proti tomu, že jsem to musel být já jenom proto, že jsem byl jako první pozitivně vytestovaný nevalidovaným testem PCR," prohlásil ortoped.

Ani po velikém skandálu se ale Voráček nechce nechat naočkovat. "Mám pozitivní přístup k očkování, leda že to očkování je a proběhlo řádně testovacím procesem (u mRNA vakcín cca 10 let) a má plnohodnotnou registraci (viz příbalový leták Pfizeru)," uvedl důvody, proč vakcínu odmítá.

Stejně jako Voráček, ostatní pozitivně testovaní neměli žádné příznaky onemocnění covid-19.