Hrubé chování Vlasty Hájka? Společně s Belohorcovou se obviněním vysmál

Vlastu Hájka v posledních dnech obvinila celá řada celebrit a bývalých kamarádů z hrubého a nevybíravého chování. Manžel Zuzany Belohorcové se doposud k přibývajícím nařknutím nijak nevyjadřoval, po pár dnech ale nahrál na své sociální sítě video, kterým dal jasně najevo, co si o celé kauze myslí.

"Dámy a pánové, dobré odpoledne, je osm hodin večer a my jsme v Egyptě," pozdravil Vlasta Hájek svoje sledující na Instagramu. Následně k němu přiskočila jeho manželka Zuzana Belohorcová, která též pozdravila.

"Ty jsi tady taky? Prosím tě opatrně, já jsem právě vyšel ze sauny, nebo jsem tě urazil?" zeptal se Hájek své ženy. Ta mu odpověděla s narážkou na dění posledních dní. "Mě si neurazil, ale já mám pocit, že si urazil úplně všechny české celebrity. Protože, pozor, české celebrity jsou velice citlivé," řekla moderátorka s jízlivým úšklebkem.

"Přesně tak, opatrně už nemůžeš říct nic na rovinu po ostravsky, jak to máme rádi," ujal se opět slova Hájek. "Dej si bacha, nebo už nemůžeš říct ani že to třeba někomu nesluší, nebo že má špatný šaty," doplnila opět Belohorcová. "Nebo proč ses dneska neoholila, já se taky neoholil a díky za články, my si užíváme rodinnou dovolenou," uzavřel podnikatel ironicky.

Za vše může hrubé chování

Vlasta Hájek společně se svou manželkou Zuzanou Belohorcovou otevřel realitní kancelář na Tenerife a zprostředkoval nejednu nemovitost českým či slovenským přátelům.

V posledních době se ale spousta z nich k manželům otočili zády a zpřetrhali s nimi veškeré kontakty. A to i jejich velice dobrý kamarád Richard Chlad. To vše má podle nich být důsledkem hrubého chování Hájka.

Chlad a Hájek se znají už řadu let a pravidelně a potkávali se v dobách, kdy měli oba nemovitosti v Miami. Teď už se spolu ale poměrně dlouho nebaví a podle miliardáře jsou za tím útoky na jeho snoubenku Annu. Kontakty s Vlastou Hájkem zpřetrhala také další dobrá kamarádka herečka Alice Bendová, která si ho prý zablokovala na sociálních sítích. "Mně osobně žádné útočné zprávy nenahrával, protože jsem ho zablokovala. Ale viděla jsem a slyšela jsem od něj bohužel těchto zpráv, které rozesílá známým, včetně Aničky od Richarda Chlada, spousty. A není to hezké čtení ani poslech. Je to vulgární, výhrůžné a za hranicí morálky a slušného chování. Zablokovala jsem ho, protože jsem bohužel slyšela a viděla děsivé zprávy adresované mým známým. Už dávno jsem se naučila selektovat lidi kolem sebe. Naštěstí," sdělila herečka webu Extra. Bendová sama na Tenerife žije část roku a pronajímá tam apartmány.

