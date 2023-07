Vojta Dyk proti všem: Drsně pálil do Ukrajiny, vlády a uprchlíků

Zdroj: Profimedia

Většina celebrit je považována za vítače migrantů. Takovým celebritám se v praxi říká sluníčkáři nebo pražská kavárna. Tyto známé tváře se netají tím, že právě různorodost občanů má podle jejich názoru pro zemi blahodárný vliv. Mezi tyto hvězdy ovšem rozhodně nepatří Vojta Dyk.

Herec a zpěvák překvapil širokou veřejnost, když se vyjádřil na téma utečenců z Ukrajiny. Dyk velmi otevřeně promluvil o tom, co si o nových spoluobčanech myslí.

Ostrá diskuze

Vojta Dyk se vyjádřil směrem k migrantům z Ukrajiny velmi kriticky. V podcastovém pořadu Spotlight prozradil, že má obavu o budoucnost České repubilky. Nelíbí se mu počet Ukrajinců, které Česko přijalo. Opřel se o argument, že ukrajinská menšina se stane větší menšinou. Dále argumentoval tím, že díky tomu, že se budou ucházet o práci, nastane problém na pracovním trhu s Čechy.

Linda Bartošová se se svým hostem pustila do diskuze. Dykovi chtěla ukázat druhou stranu mince. Řekla mu, že přítomnost Ukrajinců může Českou republiku kulturně obohatit. Na tento její výrok Dyk reagoval velmi otevřeně, pousmál se a odkázal na Německo a Francii. Právě v těchto zemích mají místní dlouhodobé problémy s přistěhovalci.

Pálil do nejvyšších míst

Oblíbený zpěvák a herec také zmínil skutečnost, že stát by se měl ze všeho nejdříve postarat o své občany a teprve potom o cizí. U Ukrajiny v rozhovoru ještě chvíli zůstal. Zabrousil do celého válečného konfliktu. Válku mezi Ukrajinou a Ruskem popsal tak, že proti sobě stojí dva psychopati a do toho se ještě míchá třetí. Nutno podotknout, že moderátorka Linda Bartošová byla výroky Dyka velmi překvapená, po chvilce se snažila od těchto palčívých témat odběhnout co nejdále.

Není to poprvé, co se Dyk veřejně vyjádřil k politice. Při prezidentských volbách v roce 2013 podpořil společně se svou partnerkou Táňou Vilhelmovou prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga.