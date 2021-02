Další propadák? Po The Perfect Kiss se Vondráčková trapně pitvoří v Hotelu Limbo

„U The Perfect Kiss jsem upřímně řečeno usnul. Nikdy bych do něj finančně nešel. Je tam slabý a nevěrohodný scénář i výkony herců, třeba těch rodičů. Ale sama Lucka byla dobrá. To Hotel Limbo je úplně o něčem jiném,“ uvedl pro eXtra.cz vlastník většiny práv k snímku František Vondráček.

„Myslím, že to v kinech bude mít velký úspěch. Vychází z Hotelu Modrá hvězda. Devadesát nebo osmdesát procent je z něj. Hodně věcí je tam podobných nebo totožných se scénářem Modré hvězdy,“ dodal.