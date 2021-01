Lucie Vondráčková a láska: Jak plánuje poznat muže svých snů?

Mohlo by se zdát, že Lucie Vondráčková trpí tím, že je sama. Opak je ale pravdou. Ona totiž momentálně nechce nic dělat pro to, aby si někoho našla. Jiné celebrity sjíždějí Tinder a další seznamky, ale to jde mimo ni.

„Vůbec. Nemám na to čas, chuť ani odvahu,“ řekla webu Blesk pro ženy. Téměř každého partnera si na novodobé seznamce našla Agáta Prachařová, ale Lucie se na to zkrátka necítí. „Agáta je větší střelec než já. Ničeho se nebojí, to se mi na ní líbí. Ale já jsem stará škola. Věřím na osud a nespěchám,“ tvrdí zpěvačka.