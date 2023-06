Žádná krize se nekoná: Vratislav a Alex Mynářovi tokali na dovolené v Turecku

Zdroj: Profimedia

Poslední dobou se spekulovalo o krizi mezi Vratislavem Mynářem a jeho manželkou Alex. Dvojice již delší dobu nebydlí pod jednou střechou a jejich vztah proto budil mnoho dotazů. Nyní ale celá rodinka vyrazila k moři a ze snímků to vypadá, že je u nich vše zalité sluncem.

Moderátorka Alex Mynářová odletěla na letní dovolenou se svým manželem Vratislavem Mynářem a svými dvěma syny. Půvabná brunetku webu Expres prozradila, že rodinnou dovolenou odkládali již od doby, co její muž skončil ve funkci hradního kancléře.

"Odjet si odpočinout a změnit prostředí jsme chtěli už v březnu, ale vzhledem k hektické době a pak i mému nástupu do XTV jsme dovolenou odložili na červen," sdělila Alex Mynářová, která svými fotografiemi z dovolené dala jasně najevo, že je u nich doma vše v naprostém pořádku," svěřila se dvojnásobná maminka.

Ačkoliv obvykle Mynářová preferuje Chorvatsko, letos se vydala zcela jiným směrem. "Zvolili jsme Turecko, resort zaměřený na děti, ve kterém je hodně toboganů, skluzavek a dalšího vyžití. Moc jsme si to všichni užili. Já tedy na toboganech o něco méně a s pořádným jekotem, zato pánové byli nadšení," pochlubila se Alex s úsměvem.

Její manžel v Turecku během dovolené rovnou oslavil své 56. narozeniny. "Přiťukli jsme si skleničkou vína a děti mu v takové dílničce vyrobily dárky," popsala Alex skromnou oslavu a dodala, že je čeká ještě druhá párty v Čechách pouze v rodinném kruhu. "Jen zatím nevíme kdy. Mě totiž čeká ještě jedna oslava narozenin na Moravě a znáte Moraváky, z toho se budu několik dní dostávat," doplnila moderátorka s úsměvem.

Záhada ztracených šperků

Asi jediným mráčkem na dovolené Mynářových se stala kauza kolem zmizelých hradních šperků. Bývalý hradní kancléř měl podle serveru Seznam Zprávy za dob Miloše Zemana vybrat z hradního skladu darů šperky a další cenné zboží v hodnotě zhruba půl milionu korun.

Samotná Mynářová označila toto obvinění za nesmyslné a opřela se také do autorů textu Adély Jelínkové a Lukáše Valáška.

„O kolikátý výlev dua Valášek–Jelínková se jedná? To nestojí za komentář. Mě spíše překvapilo a zamrzelo to, že další média začala text bezhlavě přebírat, aniž by si informace ověřila. Jen se předháněla v tom, kdo napíše bombastičtější titulek. Klikání je až na prvním místě a žurnalistika dostává na frak. Nemůžeme se pak divit, že nás novináře označují za žumpu, do jisté míry si za to můžeme sami," zastala se Mynářová svého muže.

Dvojnásobná maminka si v Turecku vyhlídla ideální místo na dovolenou s dětmi