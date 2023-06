Kauzy Vratislava Mynáře: Skartace dokumentů, vracení dotací či porušení pravidel

Zdroj: Jan Handrejch / Právo / Profimedia

Vratislav Mynář byl během svého působení na Hradě spojován s celou řadou podivných kauz. Kromě absence bezpečnostní prověrky na sebe kancléř strhnul pozornost například nelegálním večírkem v době covidu či podivným "půjčením" stanu z Pražského hradu. Pojďte si nejznámější skandály kontroverzního podnikatele připomenout.

Jméno Vratislava Mynáře bylo spojeno například s obcí Osvětimany na Zlínsku, kde provozuje sjezdovku. Až do loňského roku tam vlastnil srub, který ale někdo úmyslně zapálil a kancléř se rozhodl situaci vyřešit podnikavým způsobem.

Aby mohl turistům nabídnout přístřešek, postavil na pozemek stan z Pražského hradu. Když se o tuto záležitost začaly zajímat Seznam Zprávy, nechal Mynář stan demontovat a vrátit zpět na Pražský hrad. Dle svých slov pomáhal s hospodařením tím, že si stan půjčil.

Dalším skandálem kancléře exprezidenta Zemana byla událost z roku 2015, kdy se ocitl pod dohledem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Tajné dokumenty, které získal zpravodajský web aktualne.cz, naznačovaly, že kancléř byl hlavním podezřelým při manipulaci s veřejnými zakázkami v Lesní správě Lány, která spadá pod Kancelář prezidenta republiky (KPR). Policie ovšem nikdy nepostavila podnikatele před soud pro nedostatek důkazů a on sám vždy svou vinu odmítal.

Mynář byl navíc ve své funkci kancléře deset let bez bezpečnostní prověrky. Prezident ještě půl roku po jeho nástupu tvrdil, že Mynář musí ve svém vlastním zájmu požádat o bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné, což se nikdy nestalo.

Žaloba a podivná skartace dokumentů



Když vyšlo najevo, že Vratislav Mynář bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) nedostal, Miloš Zeman ho z funkce neodvolal. Hradní kancléř se tehdy bránil a dokonce se rozhodl podat žalobu proti neudělení prověrky, později ji ovšem stáhl.

Mynář bylo často zmiňován také v roce 2020 v souvislosti s dokumentem z čínské ambasády, který byl adresován tehdejšímu předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS), který zemřel 20. ledna 2020. Čínská strana tehdy hrozila odvetnými kroky, pokud by Kubera navštívil Tchaj-wan. Tvrdilo se, že to byl právě Mynář, kdo požádal o vypracování tohoto dokumentu, on ale opět vinu popřel a záhada ohledně dopisu zůstala dodnes nevyřešena.

Porušování pravidel jakoby snad bylo koníčkem kontroverzního podnikatele. V dubnu 2020, když platila v Česku celostátní karanténa kvůli pandemii koronaviru, se rozhodl Mynář uspořádat ve své osvětimanské hospodě zabijačku. Celou situaci obhajoval tak, že prase přestalo jíst a bylo nezbytné ho zabít. Nakonec nikdo nebyl potrestán.

Vedoucí kancléř Pražského hradu byl také osobně odpovědný za skartaci tajných dokumentů v listopadu a prosinci 2021. Při této skartaci byl zničen například utajovaný dokument Bezpečnostní informační služby (BIS) týkající se kauzy Vrbětice. Policie se zajímala o tento dokument, protože chtěla zjistit, zda do něj nepohlíželi lidé bez příslušné bezpečnostní prověrky, například kancléř Mynář či poradce prezidenta Martin Nejedlý. Podle pravidel měl být tento dokument skartován až o dva roky později, tedy v roce 2023. Hrad popřel jakékoli pochybení a tvrdil, že skartace dokumentů byla omyl.

Pokus o vrácení dotací nevyšel, Mynáře stíhá policie

V současné době je Vratislav Mynář trestně stíhán. V únoru 2021 byl obviněn z možného dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Tato kauza se týká například penzionu v Osvětimanech a dotací poskytnutých od ministerstva školství ve výši 13 milionů korun.

Podle vyšetřování podnikatelova firma Clever Management neměla nárok na dotaci, a to nejen kvůli tomu, že místo sportovního zařízení pro mládež vznikl penzion. Spolek Chřibák, který finance získal, měl jednat v rozporu s pravidly, když objekt pronajal firmě kancléře, který byl zároveň hospodářem tohoto spolku.

Jedním z posledních přešlapů Mynáře pak byla aféra kolem ulovených kusů trofejní lesní zvěře v Lánské oboře. Nejvyšší kontrolní úřad poukázal na to, že lovil neoprávněně a v rozporu s tehdejšími pravidly. Podle nálezu NKÚ, o němž informovaly Seznam Zprávy, měl kancléř od října 2019 do října 2021 ulovit celkem jedenáct kusů zvěře za 258 tisíc korun. Navíc organizoval i další hony, celkově v hodnotě 3,66 milionu korun. Mynář poté vše dodatkem ke zřizovací listině lesní správy legalizoval.

Policie dále obviňuje Mynáře, že při žádosti o druhou dotaci ve výši téměř šest milionů korun zamlčel fakt, že objekt již jednu finanční částku obdržel. Bývalý kancléř opět odmítá tato obvinění a označuje je dokonce za politickou kauzu. Deník N pak v březnu letošního roku zjistil, že ministerstvo pro místní rozvoj už podruhé odmítlo žádost podezřelého podnikatele, který chtěl šestimilionovou dotaci na dostavbu penzionu v Osvětimanech vrátit. To by totiž v celé kauze mohlo pro Mynáře znamenat polehčující okolnost.

Vratislav Mynář je dvojnásobným otcem, děti má se svou manželkou Alex, s níž žije odděleně