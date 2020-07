VTEŘINY PŘED SMRTÍ: 25 fotografií pořízených těsně PŘED KATASTROFOU!

Přemýšlíte někdy, jestli právě tahle selfie pořízená na ulici není poslední fotkou ve vašem životě? Jsou to opravdu černé myšlenky, které nám sem tam přelítnout přes hlavu. My vám ukážeme 25 skutečných a leckdy nevinně vyhlížejících fotek pořízených těsně předtím, než se stala opravdová tragédie. Zatajte dech, jdeme na to.