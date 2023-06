Celebrity ve Výměně manželek: Tomešová cálovala, Kokta si spal vesele na gauči

Zdroj: TV Nova

Divácky oblíbená reality show Výměna manželek čas od času přijde s vychytávkou v podobě speciálního dílu s celebritami. Vzhledem k počtu let, kdy tato show běží, se jich tam vystřídala už pěkná řádka. Pojďme se podívat na ty nejzábavnější, ale i nejvyhrocenější situace, kterými si naše hvězdy prošly.

Míša a Roman Tomešovi

Muzikáloví zpěváci a manželé se objevili ve Výměně manželek zhruba před rokem a tuto zkušenost si dodnes pochvalují, i když to pro Míšu nebylo vůbec snadné. Nejen, že je na manžela a své dva syny fixovaná, ale navíc se dostala do rodiny matky samoživitelky, která se musí sama postarat o čtyři dcery.

Míša se s dětmi velmi spřátelila a rozhodla se rodině pomoci. Peníze, které jí náhradní maminka nachystala na nákupy, nechala být a celý pobyt hradila vše ze svého. Dokonce vzala holčičky do cukrárny, kde nechala majlant.

„Budu nakupovat ze svého, pani ať si to nechá a koupí za to pak něco hezkýho holkám,“ nechala se slyšet muzikálová herečka a zpěvačka.

Daniel Krejčík a Matěj Stropnický

Herec Daniel Krajčík žije se svým partnerem a bývalým politikem Matějem Stropnickým v rozpadlém zámku nedaleko Prahy, který postupně dávají dohromady. Do Výměny tedy šli především kvůli penězům, aby díky nim mohli opravit další část svého netradičního domova. Dále si chtěl Dan vyzkoušet, jaké to je, starat se o děti, po kterých touží, ale jeho partner Stropnický o nich nechce ani slyšet.

„Živit tenhle barák není žádná bžunda a musíme do léta sehnat čtyři miliony na střechu, teda, už jsem zvládl osm set tisíc, zbejvá 3,2 mil, abych byl přesnej, mazec,“ svěřil se herec s důvodem, proč šli do Výměny.

Dan se ve své náhradní rodině choval skvěle, velmi si rozuměl i s náhradním tatínkem, se kterým si užil spoustu legrace. V rodině měl na starost však i malého chlapečka, který trpěl drsným atopickým ekzémem, tudíž se neustále škrábal, v noci kvůli tomu nespal a Krejčík tak zažil i dosti náročné dny a noci.

Jan Bendig s partnerem Lukášem Rejmonem

Vzhledem k tomu, že je zpěvák Honza Bendig se svým partnerem a manažerem v jedné osobě Lukášem nějaký ten pátek, není divu, že uvažují nad dětmi. Zatím spolu vychovávají tři psy a rádi by se posunuli. Výměna manželek tak byla skvělou příležitostí, jak si to vyzkoušet.

A že to nebylo snadné, jistě Bendig potvrdí. V náhradní rodině vyfasoval tři děti. Rodina měla se zpěvákem mnoho společného. Stejně jako on, žila sedm let v Anglii a vrátila se teprve před časem. Žaneta si po boku Lukáše užívala jednu velkou párty, zato mladý zpěvák si sáhl na dno. Vařil, pral, uklízel, a dokonce promlouval do duše jednomu z náhradních dětí kvůli prospěchu.

Míra Nosek s partnerkou Zuzanou

Zapomenout nesmíme ani na oblíbeného herce Míru Noska, který si Výměnu střihl s partnerkou Zuzkou. Zajímavé na tomto díle bylo, že Nosek s partnerkou své vlastní děti nemají a teprve o nich uvažují. Míra si tak mohl vyzkoušet, jaké to bude, až jednou vlastní mít budou.

Největší pozdvižení však v tomto díle vyvolalo úplně něco jiného, a to, že Nosek si při čůrání sedá na prkýnko. To na něj před celým národem provalila právě jeho partnerka, která to chtěla naučit i svého náhradního manžela Ríšu. S úspěchem se ale nesetkala.

Ornella a Josef Koktovi

V poslední celebrití Výměně manželek se ukázal kontroverzní pár Ornella a Josef Štikovi. Ti spolu vychovávají tři děti a Ornella tvrdí, že je jí Josef, který by mohl být jejím dědečkem, nejlepším pomocníkem. To se potvrdilo i v této reality show. Koktu nic nerozházelo, děti si hrály samy a on si vesele spal na gauči.

Zato Ornella si zakusila, jaké to je makat od rána do večera. Kupodivu jí nedělala žádný problém péče o děti, ale práce v hospodě, kterou náhradní rodina vlastní a tráví v ní celé dny. Ornella dělala pizzu, pekla kremrole, a nakonec došlo i na nenáviděné mytí nádobí. I přes lehké neshody si však rodiny sedly a dodnes se navštěvují a vzájemně si hlídají děti.