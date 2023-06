Diváci běsní: Jana po Výměně manželek podle nich udělala šílenou věc

Zdroj: TV Nova

Nejnovější epizoda Výměny manželek zvedla televizní diváky ze židle. Přísný nevlastní otec Pavel agresivně okřikoval holčičky své partnerky a tím si vysloužil obrovskou kritiku veřejnosti. Jak žijí rodiny po natáčení?

V posledním díle Výměny manželek se představila na jedné straně rodina z Prahy. Třiatřicetiletá kadeřnice Petra a o tři roky mladší podnikatel Honza spolu mají dvouletou dceru Aničku. S nápadem přihlásit rodinu do televizního pořadu přišel Honza, kterému to prý přišlo jako zajímavý adrenalinový zážitek.

Petra se na deset dní přestěhovala do panelového domu na přeloučském sídlišti. Tam bydlí čtyřicetiletá Jana, která pracuje v pečovatelském domě pro seniory, a domácnost s ní obývá stejně starý popelář Pavel a její dvě dcery z předchozího vztahu: sedmiletá Janička a šestiletá Eliška. Dvě dcery má i Pavel, ale ty žijí na Moravě a natáčení se tedy nezúčastnily.

Výchovné metody Pavla ovšem byly pro Petru od začátku velikou výzvou a několikrát během pobytu propukla v pláč. Agresivní výpady drsného popeláře vůči nevlastním dětem vytočili také televizní diváky, kteří dokonce volali potom, aby případ začala řešit sociálka.

Zdroj: TV Nova

Nečekaná svatba

"Mně to dalo jen samá pozitiva. Pomohlo mi to uvědomit si spoustu věcí, které jsem brala jako samozřejmost, kvůli tomu jsem tam taky šla. Nejsilnější zážitek byly ty emoční výkyvy a přístup k dětem. My to s partnerem máme jinak a dost mě to poznamenalo. Měla jsem dokonce myšlenky, že to předčasně ukončím, nakonec jsem se rozhodla, že to dobojuju," zavzpomínala Petra na natáčení pro TV Nova.

"Je to člověk, který se o holky postaral, když bylo potřeba. Nemůžu na něj říct úplně nic negativního, spíš je to nešťastný člověk," okomentovala chování Pavla. "U nás žádná změna, milujeme se, daří se nám, vše je jako dřív," pochlubila se a dodala se slzami v očích, že myšlenky na holčičky v ní stále vzbuzují smutek.

Zatímco u Petry a Honzy se toho příliš nezměnilo, v druhé rodině je to naopak. "Vzpomínáme na to často, třeba s kolegyněmi v práci, s Pavlem o tom ale moc nemluvíme. Pavel ubral na tom negativním a já jsem trochu přitvrdila, že už jim vše nedovoluju a jsem důslednější. S holkama jsme se to probírali, starší dcera mi řekla, že se ho trochu bojí, zvlášť když zvedne hlas. Je to i tím, že tady dlouho chyběl ten mužský element. Pavel si s nima promluvil a změnilo se to," svěřila se Jana a dále se pochlubila radostnou novinkou.

"Vzali jsme se, bylo to veselý, ale zvládli jsme to. Když odjel štáb, Pavel přišel s krabičkou. Já jsem mu řekla, aby se nejdřív zeptal holek. Starší Janička mu řekla, aby poklekl, tak musel, a já řekla ano. Další děti neplánujeme, máme čtyři, to nám stačí. Teď se chystáme na společnou dovolenou," uzavřela dvojnásobná maminka, která se za výběr partnera stala terčem obrovské kritiky a mnozí jí na sociálních sítích vyčítali, proč si Pavla vzala.

Zdroj: TV Nova