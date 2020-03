VYMÍTÁNÍ ĎÁBLA skončilo tragédií! Dvojice knězů provedla mladé dívce HRŮZNÉ věci

Vyhánět démony z těla byla praktika oblíbená ve středověku. Velmi často se využívala, kdykoli se dělo něco, co se vymykalo normálu. Příběh, který vám přinášíme dnes, se však odehrál v sedmdesátých letech dvacátého století. Co potkalo Anneliese Michele, která padla do spárů dvěma kněžím, jenž se rozhodli, že ji zbaví démona?

Anneliese pocházela z bavorské silně věřící rodiny. V šestnácti letech se u pubertální dívky začaly objevovat záchvaty podobné epileptickým, agresivní nekontrolovatelné chování, trpěla vidinami s náboženskými výjevy. Klasická medicína si s jejím případem nevěděla rady, lékaři nedokázali určit přesnou diagnózu. Poté, co nezabraly klasické psychoterapie ani léky, obrátili se Anneliesini rodiče s prosbou o pomoc ke své církvi. Devatenáctiletá dívka se dostala do rukou exorcistů, kteří naznali, že je skutečně posedlá ďáblem. V roce 1975 se jejímu případu začali věnovat dva vymítači – kněží Ernst Alt a Arnold Renz. O rok později, po jejich intenzivním působení, Anneliese zemřela. Jak Anneliese vypadala, jak vymítání ďábla probíhalo a jak směšné tresty za smrt dívky dostali kněží a rodiče se dozvíte v galerii.