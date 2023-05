Výpověď přeživšího změnila všechno: Zásadní momenty od smrti Kellnera

Zdroj: Profimedia

Je to už více než dva roky, kdy naši zemi zasáhla zpráva, že zemřel jeden z nejbohatších Čechů, Petr Kellner, poté, co s ním a dalšími členy výpravy spadl na Aljašce vrtulník. Jako jediný přežil snowboardista David Horváth, který následně okamžiky po havárii popsal veřejnosti.

Horváth prozradil, že po pádu vrtulníku žili tři lidé. On, Petr Kellner a horský vůdce Gregory Harms, který svým zraněním podlehl asi hodinu od havárie. Kellner prý mohl chodit, proto nelenil a hledal satelitní telefon, aby mohl zavolat o pomoc. Navíc uklidňoval ostatní, že vše dobře dopadne.

"Mluvili mezi sebou česky a říkali si: Neboj se, na téhle hoře dnes nezemřeme. Musejí pro nás do hodiny přijít," popsala, co se dělo vysoko v horách Horváthova právnička Tracey Knutsonová.

Na záchranáře čekali přeživší několik hodin

Bohužel ale nepřišli a posádka čekala na záchranáře několik hodin. Ti se vymlouvali na nepřehledný terén a nepřízeň počasí. To nadzvedlo ze židle miliardářovu manželku Renátu, která požádala soud, aby nehodu znovu prošetřil. Nevěří totiž, že nedošlo k pochybení ze strany agentury, která adrenalinové výlety pro miliardáře organizovala.

Dokonce prý došlo k tomu, že se po pádu helikoptéry neaktivovalo zařízení, které mělo vyslat informace o poloze ztroskotání. Kdyby bylo vše v pořádku, záchranáři by přijeli do hodiny a jak se zdá, nejen Kellner, ale i Gregory Harms mohli být naživu. I přes těžká zranění byl Kellner živý a při smyslech.

Nakonec při tragédii zemřel kromě miliardáře Kellnera a horského vůdce Harmse také trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, další horský vůdce Sean McManamy a pilot Zachary Russel. David Horváth byl šest hodin zaklíněný ve vrtulníku, než ho záchranáři vyprostili.

Kellnerova manželka znovu otevřela vyšetřování

Právě on pak řekl Renátě vše, co se do příjezdu záchranářů dělo. Rodina Kellnera se na základě výpovědi Kellnerova trenéra a přítele rozhodla jednat. Ohledně znovuotevření případu vydala obsáhlé prohlášení, jehož část zní následovně.

Renáta Kellnerová s rodinou nadále usiluje o to, aby došlo k důkladnému vyšetření nehody helikoptéry na Aljašce, při níž před dvěma lety tragicky zesnul její manžel Petr Kellner a další čtyři lidé.

"Rodina Renáty Kellnerové chce prostřednictvím žaloby podané u aljašského soudu 24. března 2023 dosáhnout vyšetření případných pochybení letecké společnosti, která vrtulník provozovala, stejně jako možná selhání dalších subjektů, které se podílely na záchranných operacích. Podle dostupných svědectví byly záchranné jednotky na místo neštěstí povolány až několik hodin po havárii, a je tudíž evidentní, že některé osoby musely pochybit.

Rodina Renáty Kellnerové chtěla původně s právními kroky vyčkat až do vydání závěrečné zprávy amerických úřadů k okolnostem tragédie. Vyšetřování však ani po více než dvou letech není ukončeno. Vzhledem k tomu, že 27. března 2023 uplynula podle amerického práva dvouletá promlčecí lhůta pro podání občanskoprávních žalob, nezbylo rodině než urychleně konat."