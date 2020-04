Modelka si zapomněla mozek doma, vzala děti do epicentra nákazy koronavirem

„Jestli mu potřesu rukou? Nevím, nepřemýšlím nad tím. Teď mne zajímá jen to, abych co nejlépe trénoval, pracoval na sobě a střílel důležité branky. Nic z toho jsem nezačal. Vždycky jsem si myslel, že soukromý život by měl zůstat soukromý a neměl by nijak ovlivňovat mé chování na hřišti. Musíme se chovat jako profesionálové, i když to někdy není snadné,“ řekl pro zahraniční tisk.

Není divu. Wanda Nara je totiž opravdu kočka. Často je hostem v nejrůznějších pořadech, kde na ní muži mohou oči nechat. Sexy fotky můžete spatřit i na jejím Instagramu, z něhož je zřejmé, že její srdce patří stále muži jménem Mauro Icardi. Ten se s Maxi Lópezem už nikdy nespřátelí.