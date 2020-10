Z neznámého chlapce velkou hvězdou: Jak dnes vypadá nejhezčí kluk na světě?

Stačila jedna fotka a rázem byl neoficiálně jmenovaný nejkrásnějším chlapcem světa. Šestnáctiletý William Franklyn Miller se během jednoho dne stal doslova internetovou senzací. Dnes má přes milion fanoušků a před sebou zářivou budoucnost.

Šestnáctiletý mladík William Franklyn Miller za svou slávu vděčí jediné fotografii, kterou se v jeho dvanácti letech rozhodla na sociálních sítích sdílet jeho kamarádka. Zanedlouho na to ji začaly bombardovat dívky z celého světa otázkou, kdo je ono klučík na fotce. Během jednoho dne tak William na Instagramu nasbíral tisíce sledujících.

Útok hackerů?

Zpočátku si William nebyl vůbec jistý, co má nenadálý nárůst sledujících znamenat. Myslel si, že byl jeho účet hacknut, pak se od své kamarádky dozvěděl, že za jeho popularitu může právě ona sdílená fotografie na Twitteru. Chlapec byl v šoku, brzy si jeho vzhledu ale začaly všímat i nejrůznější modelingové agentury.

Ty se o něj v současné době doslova perou. William se stal tváří hned několika kampaní a fotil i pro světoznámé módní značky. Od doby, kdy na sebe nepřímo stáhl pozornost, má na svém Instagramu více jak 1,6 milionu sledujících, což je rozhodně úctyhodné číslo.

Vstup do světa filmu

Kromě modelingových agentur si Williama začali všímat i filmoví producenti, kteří v něm viděli lákadlo pro diváky. Zpočátku se začal chlapec objevovat v několika neznáýmých krátkometrážních filmech, zanedlouho na to ale přišly nabídku do seriálů jako Sousedé či Arrow. V současné době hraje postavu Giovanniho v populárním seriálu Medici. Dostal dokonce role ve velkorozpočtových filmech. Za zmínku stojí například britský snímek s názvem Čtyři děti a to.

Je ovšem více než jasné, že má do světa filmu skvěle nakročeno a další role na sebe nenechají dlouho čekat. Bude z Williama nový Brad Pitt?

Rozjetá kariéra

William Franklyn Miller je zkrátka zdárným příkladem toho, co všechno v dnešní době dokáže internet a jedna sdílená fotografie. Z neznámého klučíka, který měl ve dvanácti letech na sociálních sítích sotva stovku sledujících se vypracoval na zkušeného a žádaného modela s milionem fanoušků. Je tedy více než jasné, že jeho kariéra je skvěle rozjetá a žádaný model má před sebou úžasnou profesní dráhu.