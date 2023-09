Yvone Přenosilová svůj stav tajila: O rakovině nevěděli ani nejbližší

Zdroj: Profimedia

Yvonne Přenosilová poslední roky bojovala s rakovinou, které nakonec před pár dny podlehla. O vážném stavu zpěvačky nevěděl téměř nikdo. Ačkoliv byla do poslední chvíle v pravidelném kontaktu s kamarádkou Martou Kubišovou, ani ona neměla tušení, jak vážně na tom Přenosilová byla. Nakonec autorka hitu Boty proti lásce zemřela v důsledku selhání všech orgánů.

Yvonne Přenosilová poslední dobou trávila celé dny doma a před světem se ukrývala ve svém bytě na pražském Žižkově. Ačkoliv pravidelně dostávala nabídky na vystoupení, vždy je s díky odmítala a dlouhodobě si stěžovala na silné bolesti zad.

Hvězda se šlechtickým titulem údajně trpěla onemocněním ischias, což je podráždění sedacího nervu, jehož nejčastější příčinou je vyhřeznutí meziobratlové ploténky. To způsobovalo, že jakýkoliv pohyb pro ni byl nesnesitelný. Navíc jí lékaři v roce 2010 navíc diagnostikovali atrofii, tedy úbytek svalové hmoty.

Kvůli tomu Přenosilová byla vězněm ve vlastním bytě a jediný styk s kamarády probíhal telefonicky. Pravidelně byla například v kontaktu s Martou Kubišovou. Ta popsala, jak vypadal režim její zesnulé kolegyně z branže.

Jídlo jí vozili domů

"Jednou týdně jsme si spolu telefonovaly a společně jsme nadávaly a stěžovaly si na život. Vždy si postěžovala, jak jí zase změnili léky na bolest a nedělají jí dobře. Tak je vždy vysadila a v tichosti trpěla," svěřila se Marta Kubišová Blesku. Zpěvačka si prý domů nechávala vozit potraviny, aby se nemusela hýbat, což jí způsobovalo obrovské bolesti.

"Bylo o ni postaráno, jídlo jí vozila domů nějaká služba, a Yvonne tak mohla celý den ležet v posteli. To byla totiž jediná poloha, ve které měla menší bolesti. Je pravda, že na sklonku života si prošla peklem,“ dodala zdrcená Kubišová.

Naposledy si prý kamarádky volaly 11 dní před smrtí Přenosilové. Yvonne ovšem zatajila své kamarádce Kubišové, že prodělala onkologickou operaci. V neděli se jí pak doma náhle přitížilo a odvezla ji sanitka do vinohradské nemocnice. Ačkoliv lékaři bojovali o její život, nakonec se jim bohužel nepovedlo zpěvačku zachránit. Příčinou smrti bylo selhání organismu. "Moc mě to bolí, byla to skvělá zpěvačka i kamarádka. Snad tě už nic nebolí," uzavřela Marta Kubišová.

