Na Přenosilovou vzpomínají přátelé z branže: Zpěvačce posílají dojemné vzkazy

Zdroj: Profimedia

Ve věku 76 let v pondělí zemřela zpěvačka a bývalá moderátorka Yvonne Přenosilová. Náhlé úmrtí zarmoutilo nejen rodinu a fanoušky hvězdy, ale také kolegy z branže, kteří na ni houfně vzpomínají na sociální síti.

Česká zpěvačka a bývalá moderátorka Yvonne Přenosilová se narodila 2. července 1947 v pražské Libni. Hvězdnou kariéru zahájila konkursem do divadla Semafor. Ačkoliv tehdy neuspěla a do divadla ji nepřijali, jejího talentu si všiml skladatel Karel Mareš.

Přenosilová pak zpívala s kapelou Olympic a stala se členkou nově vzniklé skupiny Apollo, kde působil například Karel Gott, Pavlína Filipovská či Karel Hála. V roce 1965 uspořádala dva úspěšné koncerty v anglických klubech a v britském televizním pořadu Ready, Steady, Go! vystoupila společně s kapelou Rolling Stones.

Mezi její neznámější skladby patřily Roň slzy, Sklípek, nebo Boty proti lásce. Podle Marty Kubišové měla její kamarádka poslední dobou veliké zdravotní komplikace a bolesti. "Je to rána, ještě před deseti dny jsme si naposledy volaly. Dělaly jsme to pravidelně a většinou jsme si mohly jen konstatovat, že náš zdravotní stav se nemění, že je to pořád stejné. Ale Yvonne měla léta opravdu velké trápení s páteří, nebo co to vlastně bylo. Oni jí lékaři nikdy nestanovili diagnózu (Některé zdroje ale hovoří o chronickém zánětu sedacího nervu – pozn. red.)," svěřila se zpěvačka webu Extra. "Z Hořovic jsem jí sehnala zázračného lékaře, který jí dokonce slíbil, že by za ní přišel do bytu, protože ho odmítala opouštět, aby sebou někde neplácla. K tomu ale nikdy nedošlo. Vždycky jsem se jí ptala, jestli mu už volala, ale ona pořád přemýšlela," dodala zdrcená Kubišová. Z náhlého odchodu Přenosilové ovšem smutní i další známé tváře českého shwobyznysu.

Díky, žes byla

"R.I.P. Baronka Yvonne Přenosilová hvězda mého útlého mládí," vyjádřila svůj smutek Dagmar Havlová. Jaromír Soukup ve stories sdílel zase fotografii zesnulé hvězdy a přidal emoticon holubice.

"Tak tahle zpráva mě hodně zastavila a rozesmutnila. V létě jsme se po letech viděly a povídaly. Slíbila jsem, že se na podzim zase zastavím… ale kam Yvonne? Šťastný let do nebe a děkuji za tvůj humor, sarkasmus a nadhled. Upřímnou soustrast synovi a všem blízkým i vzdáleným," napsala Monika Absolonová.

"Ach jo…měli jsme se fakt rádi… Nikdy mi nic nedarovala, vždycky jsme se strašně nasmáli a párkrát si i přes její legendární trému spolu zazpívali… Yvonne…klidnej let a díky, žes byla," zavzpomínal na kamarádku Aleš Háma.

