Zpřísněný zákaz vycházení v ČR a omezení potravin: Co znamená stupeň 5?

Ministr zdravotnictví Jan Blatný uvažuje, že Česko od 27. prosince přejde do stupně 5. Pro veřejnost by to znamenalo opět zavřené obchody s výjimkou lékáren, drogerií a potravin. Samozřejmostí je zpřísnění nočního vycházení. Od 21 hodin do páté hodiny ranní bude volný pohyb osob zakázán.