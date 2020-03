Co se mění zavřením škol? Koronavirus všem obrátil život naruby

„Pokud v souvislosti s usnesením vlády bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce,“ informují na stránkách ministerstva školství.

Rodiče i tak přijdou o část příjmu, jelikož ošetřovné ho v plné výši nenahradí. Bez práce jsou především herci a vůbec lidé pracující v zábavním průmyslů. Uzavřená jsou i kina, která mohou přijít až o 100 milionů korun měsíčně, u divadel je to ještě více. Bary zavírají už v osm večer a některé neotvírají vůbec. V současné době je v České republice nakaženo 116 lidí.