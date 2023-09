Zbyšek Pantůček je stále nezvěstný: Přátelé mají veliké obavy

Zdroj: Profimedia

Herec a dabér Zbyšek Pantůček je už téměř dva týdny nezvěstný a rodina i přátelé mají o něj stále větší obavy. Umělec prý v minulosti odešel z domova opakovaně, vždy se ale brzy vrátil. Jeho kamarád Aleš Háma navíc nyní přiznal, že měl Pantůček dlouhodobé psychické problémy.

Herec a dabér Zbyšek Pantůček dlouhé roky trpěl psychickými problémy. Dabér je nezvěstný už deset dní a jeho nejbližší přátelé o něj obrovský strach a netuší, kam zmizel a co se stalo.

S obavami o Pantůčka se svěřili například moderátor Aleš Háma a herec Martin Zounar. Pantůček s Hámou působil před lety v divadelním studiu Háta v představení Světáci a pojilo je přátelství.

"Tehdy jsem s ním měl moc pěkný vztah. V poslední době jsme však v kontaktu už moc nebyli," zavzpomínal moderátor pro redakci TN.cz.​ "Vím ale, že řadu let měl psychické problémy. A někdy se i stalo, že takto zmizel, ale nikdy to proboha nebylo na tak dlouhou dobu, proto jsou z toho všichni takoví nesví a doufáme, že se to brzy nějak vyřeší a že se Zbyšek někde objeví," dodal Háma s tím, že zatím neztrácí naději.

Byl velice unavený

Naposledy se Zbyšek Pantůček dle informací policie ozval svému synovi. Tomu prý sdělil, že hodlá nějaký čas cestovat a od té doby má nedostupný telefon. Rodina tak nemá ani tušení, kde by se mohl dabér nacházet. "Jako myslivec znám lesy a přírodu okolo Mukařova (bydliště Pantůčka, pozn. red.) a tam je poměrně náročný terén. Vůbec nechci domýšlet, co by se mohlo stát," přiznal Aleš Háma veliké obavy o kolegu.

Mezi nejbližší přátele Pantůčka patří herec Martin Zounar, který je také ze situace vyděšený, a to zvlášť kvůli tomu, že Zbyšek měl psychické problémy. "Poslední dobou byl velmi unavený z celé situace, kterou s sebou nesl covid, práce a nemoci, začalo ho to strašně zmáhat. Po covidu se velice těžko vracel do práce, často jsme museli přezkušovat jeho role," prozradil Zounar výše zmíněnému webu.

Pantůček prý Zounarovi slíbil, že kdyby nastala situace, že by si chtěl jít někam odpočinout a na chvíli zmizet z tohoto světa, bude ho o tom informovat. Nakonec se ale neozval. "Nevím, kde je nebo co se vlastně stalo. Rád bych ho měl u sebe. Moc mě to mrzí," uzavřel zdrcený Zounar.

Martin Zounar má o Pantůčka velikou starost