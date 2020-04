Zdeněk Bahenský a Táňa Makarenko: Po devíti letech rozchod! Návrat k Erbové?

Zatímco Erbová prožívala komplikovaný vztah s Tomášem Řepkou, a následně ještě náročnější rozvod, který se neobešel bez soudů, hádek a praní špinavého prádla na veřejnosti, Bahenský žil poklidným životem vedle Táni Makarenko.

Na rozdíl od Erbové se Bahenský vyhýbal mediálním kauzám a situace kolem jeho ex manželky mu rozhodně nebyla příjemná. Kromě toho se bývalí manželé nebyli schopni domluvit na péči o jejich dceru Viktorii!

"Dosud jsem se nevyjadřoval, protože jsem vždy bral ohled na naši nezletilou dceru, ale dál nehodlám snášet tyhle choré řeči na mou adresu. Měla by se zamyslet hlavně nad svým životem, střídáním partnerů, ale nejvíc nad dětmi, které má v péči a které tahá do svých problémů a do bulváru. Má dcera bude nejspíše měnit školu už počtvrté za čtyři roky, což mi dělá největší starosti. Myslím, že už ani lidi nebaví číst si o téhle narušené paní a já s ní nechci být více spojován," řekl kdysi na adresu Erbové Bahenský, který už měl tahanic s ní plné zuby. Až nyní ale vyšlo najevo, že důvodem hádek byla právě Tatiana Makarenko!