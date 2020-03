Pohlreich i Punčochář: Slavní kuchaři vozí zdarma jídlo záchranářům a hasičům

„Hasiči, policie a záchranná služba procházejí skutečnou zatěžkávací zkouškou. Proto jsem se rozhodl vařit a zavážet jídla zdarma na jejich služebny na území hlavního města Prahy. Jde v současné chvíli o cca 500 porcí denně na území Prahy,“ píše Zdeněk Pohlreich na svém Instagramu.

„My jsme připravení pracov

at zdarma a dělat to, co umíme nejlíp. Jediné, co potřebujeme, je finanční podpora na nákup surovin a obalových materiálů a ochranných pomůcek. Máme sjednané nejlepší možné cenové podmínky s našimi dodavateli,“ pokračuje a připisuje transparentní účet, který jest 6770217/0100.