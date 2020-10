Zdeněk Pohlreich se musel vykašlat na penzi: Zachraňuje svoje podniky!

„Takže to není nic příjemného. Vlastně jsme museli vytvořit úplně jiný produkt, než jsme byli posledních deset dvanáct let zvyklí. Samozřejmě se snažíme pořád vařit dobré jídlo. Chutné to musí být stejně. Ale zdrojově se pohybujeme někde, kde bychom normálně asi nebyli,“ přiznává.

V současné době většina lidí do práce nedochází. Naučí to Čechy konečně vařit? „Lidé mají doma spoustu času, o kterém si asi neuměli představit, že ho budou mít. Ale já si stejně v duchu myslím, že se všichni upřímně těší, až budou zase otevřené hospody. Život bez restaurací je strašně smutný,“ konstatuje třiašedesátiletý kuchař.