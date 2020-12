Byl o mnoho starší a ženatý: Jak poznala Zdeňka Pohlreichová slavného manžela?

„Bylo mi 19 a jemu 34 let a byl ženatej. Tím letadlem, kterým jsem za dva měsíce odlétala, přiletěla jeho manželka. Rozloučili jsme se den předem a najednou jsem ho uviděla na letišti. Ptala jsem se ho, co tady dělá a on, že jde pro manželku,“ pokračuje.

Pohlreich byl v té době totiž ještě ženatý s někým jiným. Po letech je dohromady svedla více méně náhoda. „Já jsem doma vařila bramborovou kaši a byla u mě sestra na návštěvě,“ svěřila se Pohlreichová. Sestra ji kritizovala s tím, že kaši dělá špatně a chtěla jí poradit.