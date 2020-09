První odhalení Zlaté masky: Zdeněk Pohlreich všem vyrazil dech zpěvem!

Moderování pořadu se ujal Martin Pyco Rausch, známý jako moderátor z několika sérií Česko Slovensko má talent. Složení detektivů bude různorodé. V žádném dílu nebude chybět herec a zpěvák Jakub Prachař, který právě s Martinem Pycem vytvořil skvěle fungující moderátorskou dvojku v prvních ročnících ČSMT.

Největším překvapením prvního dílu byl Zdeněk Pohlreich, který se skrýval pod maskou Krakouše. „Je toho najednou opravdu dost, jste o hodně větší, zavalitější a vše to, na co je člověk zvyklý, přestává platit. Nicméně je potřeba jen chvilka zvyku – a pak se to zvládne. I ten dlouhý zobák, co má moje maska,“ vysvětlil Pohlreich, jaké to je mít na sobě těžkou masku.