Polívka v otevřeném rozhovoru: Chtěl by mít hodně kluků a předávat jim moudrost

MMA zápasník Zdeněk Polívka má před sebou další z důležitých zápasů. Od začátku nového roku ho potkala jedna změna za druhou. Změnil svůj domácí gym a také bydliště. Před nedávnem se přestěhoval ke své partnerce zpěvačce Lucii Vondráčkové.

Pětadvacetiletý zápasník prozradil v rozhovoru pro Šíp, jak probíhá jeho příprava na zápas v německém Oberhausenu. Síly si poměří s německým bijcem Hojatem Khajevandem. Řeč přišla i na velmi diskutovaného zápasníka Karlose Vémolu.

Jak se připravujete na zápas, který vás čeká? Shazujete hodně kil? Máte už nějakou osvědčenou metodu na hubnutí před zápasem?

Tak příprava je již na samotném vrcholu. Poslední pekelné dny, kdy ze sebe chci vymáčknout vše, co tam zůstalo a vzhledem k nyní přísné dietě, již tak tolik té energie nezbývá a bude hůř. Dvoufázově intenzivně trénuji, abych dokončil přípravu a váha šla rychle dolů zároveň. Poté nějakých 5-6 kg si nechám na odvodnění den před vážením. Osvědčená metoda je vždy solná vana a trápení v sauně se saunaoblekem.

Karlos Vémola přiznal, že mu hubnutí způsobuje zdravotní problémy. Setkal jste se ve své kariéře už s nějakým větším zdravotním problémem i vy?

Tak co si budeme, zdravé to není. Kdybych měl na výběr, tak ani nehubnu. Je to nastavené tak a já jako profesionál udělám svou práci a využiji všech svých dispozicí. Pokud jsem schopen celkem v pohodě navážit do 84 kg, když mám sám kolem stovky, tak to budu dělat. Druhá věc je zdraví, až mě to začne stejně trápit jako Karla, také se na to vykašlu. Hlavně Karlos shazuje o něco víc než já - já zatím žádné zdravotní problémy nemám, co se hubnutí tyče.

Vémola zároveň přiznal ve svých 37 letech, že už uvažuje o konci kariéry. Vám je 25 let a máte úspěšně rozjetou kariéru. Máte představu o tom, jak dlouho budete zápasit? Víte, co by vás bavilo po konci kariéry v MMA?

Chtěl bych nejprve něco v tom sportu dokázat, abych sám sobě dokázal, že jsem nežil nadarmo, že jsem něčeho dosáhl. A také, že jsem tu využil svůj čas, aby ti co přijdou po mně, byli hrdí. A jestli toho dosáhnu do 30 let nebo 40 let, je jedno. Dokud tam bude ten oheň ve mně, si za tím jít, tak půjdu a jednou toho dosáhnu. Otázkou je jen kdy. Vše přijde ve správný moment. Kdybych nezápasil ani ten sport nedělám, takhle se denně mordovat bych neměl zapotřebí. Těším se, až jednou zaslouženě s klidným svědomím toho budu moci nechat, ale zatím mám své poslání a svůj cíl. Po konci kariéry bych chtěl určitě v tom sportu zůstat jako trenér a mít hodně kluků, kterým bych pomáhal a něco mohl předat. Ale na to je třeba ještě sbírat hodně zkušeností, moudrosti a trpělivosti.