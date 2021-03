Syn Smoljaka vysoudil na divadle skoro 100 tisíc: Svěrák jeho úmysly nechápe

„Je to pouze zvýšení podílu pana Filipa Smoljaka, který to takto požadoval. Zdeněk Svěrák deklaroval, že on bude požadovat svůj podíl na 12 procentech. A pokud vím, takto se opakovaně vyjádřily i ostatní děti pana Ladislava Smoljaka,” nechal se podle iROZHLASU slyšet po skončení jednání Vyskočil.

Podle něj zároveň divadlo přistoupilo ke smíru, proto, aby se spory netáhly dlouhá léta. „Je to typická remíza. Jsem zvyklý buď hodně prohrát, nebo hodně vyhrát,” prohlásil Filip Smoljak. Ten se v pondělí smírem dohodl s Žižkovským divadlem Járy Cimrmana na vyplacení zhruba 88 tisíc korun za hry Járy Cimrmana z let 2015 až 2017. Zdeněk Svěrák však jeho chování nechápe.